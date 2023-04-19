CHP'li Özgür Özel'in vize palavrası! Amaç Avrupa'da serbest dolaşım değil FETÖ ve PKK'lılara özgürlük

7'li koalisyonun aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olabilmek için önce ABD ardından İngiltere ve Almanya'ya icazet ziyaretleri gerçekleştirmişti.
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7'LİNİN PROPAGANDA KANALI HABERTÜRK'TE AKILALMAZ VAAT
Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun propaganda aletine dönüşen Ciner'in Habertürk kanalında akılalmaz bir vaat daha verdi.
Yaptığı icazet turlarında ABD ve Avrupa'dan vize sözü almışa benzeyen Kılıçdaroğlu göreve geldikten 3 ay sonra Avrupa'ya vizesiz seyahatin başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek." dedi.
"AB VİZE SERBESTİSİYLE İLGİLİ SÖZ MÜ VERDİ?"
Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3 ay içinde AB vize serbestisiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? 'Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız' diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir." dedi.