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    • Haberler
    • 19.04.2023 16:36
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    • 19.04.2023 16:45
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    CHP'li Özgür Özel'in vize palavrası! Amaç Avrupa'da serbest dolaşım değil FETÖ ve PKK'lılara özgürlük

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 7'li koalisyonun iktidara geldiğinde AB'de vizesiz seyahat için Terörle Mücadele Yasası'nı değiştireceğini itiraf etti. Tıpkı Kılıçdaroğlu gibi CHP'nin sözcüsü gibi hareket eden Habertürk'e çıkan Özel bu itirafını perdelemek için akılalmaz yalanlar söyledi. Özel, "Sen bunu bir gazetecinin gencin tweetini sildirmek için kullanamazsın." diyerek gözaltına alınan terör suçlularını masumlaştırdı. Ancak Özel'in söylediği sözlerin gerçeği yansıtmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Özel'in insan hakları yalanıyla perdelemeye çalıştığı Terörle Mücadele Yasası'nda talep edilen değişikliğin FETÖ ve PKK üyelerinin cezaevinden çıkartılmasına yönelik olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Özgür Özel’in vize palavrası!

    7'li koalisyonun aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olabilmek için önce ABD ardından İngiltere ve Almanya'ya icazet ziyaretleri gerçekleştirmişti.

    ÖZGÜR ÖZEL'İN VİZE PALAVRASI | VİDEO İZLE

    7'LİNİN PROPAGANDA KANALI HABERTÜRK'TE AKILALMAZ VAAT
    Geçtiğimiz haftalarda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun propaganda aletine dönüşen Ciner'in Habertürk kanalında akılalmaz bir vaat daha verdi.

    Yaptığı icazet turlarında ABD ve Avrupa'dan vize sözü almışa benzeyen Kılıçdaroğlu göreve geldikten 3 ay sonra Avrupa'ya vizesiz seyahatin başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek." dedi.

    "AB VİZE SERBESTİSİYLE İLGİLİ SÖZ MÜ VERDİ?"
    Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3 ay içinde AB vize serbestisiyle ilgili söz mü verdi? Bunu bilmek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu terörle mücadelede nasıl bir kanun çıkartacakmış? 'Kanun hükmü kararname ile işten atılanları çıkaracağız' diyor. Şimdi KHK ile atılan FETÖ'cü var. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları hepimiz için önceliktir. Darbe girişiminden sonra bile OHAL'de bile azami dikkat etmişizdir." dedi.



        ESAS KONU TERÖRLE MÜCADELE
        "AB müzakere sürecinde en zor fasıllar 23 ve 24. İnsan hakları, özgürlük ve adaletle ilgili." diyerek kararın siyasi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bize bildirmemelerine rağmen Türkiye bu iki faslın açılış kriterlerini gerçekleştirmiştir. Ama açmadılar. Son birkaç yıldır vize serbestisiyle ilgili diyaloğu başlatalım diyoruz. Atılacak adımlar belli. Terörle Mücadele Kanunu'nda nasıl bir değişiklik yapacak da bunu elde edecekmiş? AB isterse bu kararı alır. AB siyasi karar alıyorsa onu da bilelim. Bu konularda nasıl bir değişiklik yapacak sayın Kılıçdaroğlu? Esas konu terörle mücadele." ifadelerini kullandı.

        BİR CHP'LİDEN DAHA VİZE YALANI
        Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Çavuşoğlu'nun ardından yine CHP sözcüsü Habertürk ekranlarına çıkan bir CHP'li aynı vaatleri dillendirdi. Terör itirafında bulunduğu bilmeden vizenin nasıl kaldırılacağını açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AB'ye girmek için gerekli 3 şartın kaldığını belirterek, iktidara gelmeleri halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin ifade etti. Özel, AB'ye tam üyelik vaadi verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde gençlerin AB ülkelerine vizesiz olarak gidebileceklerini iddia etti.

        TERÖRLE MÜCADLE YASASI DEĞİŞECEK
        Özel skandal ifadelerle olayı çarpıtmaya çalıştı. Özel "Sabahın köründe gazetecileri gidip, bir tane eleştirel tweet atanı terörden içeri alıyorlar ya bu olmaz diyor. Sen bunu bir gazetecinin gencin tweetini sildirmek için kullanamazsın." diyerek gözaltına alınan terör suçlularını masumlaştırdı.

        CHP'li Özgür Özel'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Özel'in insan hakları yalanıyla perdelemeye çalıştığı Terörle Mücadele Yasası'nda talep edilen değişikliğin FETÖ ve PKK üyelerinin cezaevinden çıkartılmasına yönelik olduğu belirlendi.


        TERÖRLE MÜCADELE YASASI'NDA İSTEDİĞİ TALEP FETÖ VE PKK'LILARIN ÇIKARTILMASINA YÖNELİK
        Terör örgütü FETÖ ile yıllardır mücadele eden gazeteci Nedim Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu Özgür Özel yine yalan söylüyor. AB'nin Terörle Mücadele Yasası'nda istediği talep FETÖ ve PKK'lıların çıkartılmasına yönelik. Nasıl olsa dinleyenler anlamıyor diye zıplaya zıplaya her palavrayı atıyor." dedi.
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        Haberler Haberler CHP'li Özgür Özel'in vize palavrası! Amaç Avrupa'da serbest dolaşım değil FETÖ ve PKK'lılara özgürlük
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