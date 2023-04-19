CHP'li Özgür Özel'in vize palavrası! Amaç Avrupa'da serbest dolaşım değil FETÖ ve PKK'lılara özgürlük

BİR CHP'LİDEN DAHA VİZE YALANI

Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bakan Çavuşoğlu'nun ardından yine CHP sözcüsü Habertürk ekranlarına çıkan bir CHP'li aynı vaatleri dillendirdi. Terör itirafında bulunduğu bilmeden vizenin nasıl kaldırılacağını açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AB'ye girmek için gerekli 3 şartın kaldığını belirterek, iktidara gelmeleri halinde terörle mücadele yasasını değiştireceklerinin ifade etti. Özel, AB'ye tam üyelik vaadi verdiklerini belirterek, iktidara gelmeleri halinde gençlerin AB ülkelerine vizesiz olarak gidebileceklerini iddia etti.



TERÖRLE MÜCADLE YASASI DEĞİŞECEK

Özel skandal ifadelerle olayı çarpıtmaya çalıştı. Özel "Sabahın köründe gazetecileri gidip, bir tane eleştirel tweet atanı terörden içeri alıyorlar ya bu olmaz diyor. Sen bunu bir gazetecinin gencin tweetini sildirmek için kullanamazsın." diyerek gözaltına alınan terör suçlularını masumlaştırdı.

CHP'li Özgür Özel'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Özel'in insan hakları yalanıyla perdelemeye çalıştığı Terörle Mücadele Yasası'nda talep edilen değişikliğin FETÖ ve PKK üyelerinin cezaevinden çıkartılmasına yönelik olduğu belirlendi.