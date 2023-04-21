İstanbul'da bayram trafiği: Yoğunluk yüzde 74'e çıktı!

Otobüs, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar buralarda yoğunluk oluşturdu. Kentin turistik yerlerinin de bayram nedeniyle kalabalık olduğu gözlendi. Bayramda kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar nedeniyle mezarlık çevrelerinde trafik yoğunlaştı. Kartal Soğanlık ile Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na giden caddelerde araç trafiği gözlendi.