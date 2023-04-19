TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını: "Bizde soğanla domatesle satılacak vatan yok! Domates lazım değil bu lazım"

Ara tatili değerlendirmek için 10 yaşındaki torunu Efe Yıldırım ile gemiyi ziyaret eden Aysel Özden ise "Biz torunumla gezmeye geldik, merak ediyoruz. Gelecekte bir hatıra kalır anneannesiyle birlikte. Gurur duyuyoruz gemimizle. Allah razı olsun." diyerek duygularını ifade etti.

Torunu Yıldırım ise gemiyi göreceği için çok heyecanlı olduğunu anlattı.