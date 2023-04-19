TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını: "Bizde soğanla domatesle satılacak vatan yok! Domates lazım değil bu lazım"

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor.
İçinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, Kennedy Caddesi boyunca uzanan kuyruk oluşturdu.
Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan her yaştan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimi ziyaretçiler çocuklarıyla, kimileri ise torunlarıyla gemiyi gezerek, farklı bir gün geçirdi.
VATANDAŞLAR TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Yıllardır bu ülkede bir bayrak ipi yapamayan bir hükümetlerin gelip geçtiğini belirten bir vatandaş, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Kuyruğun ucu şu an Yenikapı'da isterse Zeytinburnu'na varsın bunu görmek bize nasip oldu ya bize bunu yaşatanlardan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bir vatandaş olarak." dedi.
BİZDE SOĞANLA DOMATESLE SATILACAK VATAN YOK
TCG Anadolu'yu gösteren bir vatandaş ise, "Bize domates, soğan lazım değil bu lazım bu. Biz soğana domatese bu vatanı vermedik bize bu lazım. Soğan, domates her türlü yetiştirir buluruz. Bizde soğanla domatesle satılacak vatan yok. Domates lazım değil bu lazım" ifadelerini kullandı.