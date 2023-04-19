Başkan Erdoğan 7’li koalisyonun adayı Kemal kılıçdaroğlu ’nu topa tuttu: Londra'dan kaç para aldın





Bay bay Kemal, Savunma Sanayi'inde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, şu anda Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı.





İHA'MIZ-SİHA'MIZ, Kızılelma'mız şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. TCG Anadolu'nun, tüm aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Tersanelerimiz dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir.