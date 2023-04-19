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    Başkan Erdoğan 7’li koalisyonun adayı Kemal kılıçdaroğlu ’nu topa tuttu: Londra'dan kaç para aldın

    Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar'daki ilk seçim mitinginde konuştu.7’li koalisyonun adayı Kemal kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Londradan kaç para aldın. Öte yandan Başkan Erdoğan, yerli ve milli uçak gemisi TCG Anadolu ile ilgili muhalefetin duyarsızlığına sert çıktı: Masanın etrafındaki 7’liler TCG Anadolu’yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı.

    Londra’dan kaç para aldın!

    Bay bay Kemal, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik oldu. Acaba ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf. Emperyalistlerin Truva atı... IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim?



    Biz, IMF ile ilişkimizi 2013'te bitirdik. Yanımızdaki kimdi? Bebecan. Şimdi atıp tutuyor, zavallı... Bu 7'li masa, ülkenin kaderi ile oynuyor! Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan kişi, Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur?



    ANADOLU SEFERİ
    Türkiye, yerli ve milli imkanlarla yaptığımız TCG Anadolu'yu TSK'ya teslim etti. Başkan Erdoğan, Sarayburnu'nda ziyarete açılan "yüzen kale" ile ilgili muhalefete yüklendi:



        Bay bay Kemal, Savunma Sanayi'inde yerlilik oranını yüzde 80'e çıkardık. TCG Anadolu, şu anda Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Ama masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Biz yaptık. Çünkü onlar yapamazdı.



        İHA'MIZ-SİHA'MIZ, Kızılelma'mız şu anda TCG Anadolu'nun güvertesinde. TCG Anadolu'nun, tüm aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Tersanelerimiz dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir.



        ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar da oldu. İngiltere, denizaltı yaptırma noktasında bizimle işbirliğine gitmek istiyor. Attığımız yeni adımda da inşallah, biz insansız denizaltı üretme noktasına doğru geliyoruz.



        MUHALEFETE BAYRAKTAR RESTİ
        Başkan Erdoğan, Gençlik Buluşmaları Eskişehir İftarı Programı'na katıldı. Bayraktar ailesini eleştiren muhalefete tepki gösteren Erdoğan, "Yatıyorlar kalkıyorlar Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Neymiş? Damatmış. Bunların babası bankalardan kuruş kredi alamdan çalıştı. Çocukları da böyle devam ediyor" dedi.



            KİRA FIRSATÇILIĞINA İZİN YOK
            Başkan Erdoğan, TRT canlı yayınında önemli mesajlar verdi:
            Deprem bölgesinde süreci hızla tamamlayacağız. 7 coğrafi bölgede 7 rezerv şehir için çalışmalara başladık.

            Seçimden sonra kiraların üzerine gideceğiz. Bu fırsatçılık. Bu fırsatçılığa da düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz İstanbul'a ilave bir nüfus gelmeyecek ve yeni nüfusa da izin vermeyeceğiz. 500 bin konutu yerinde dönüştüreceğiz.

            Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları da yeşil alanla dolduracağız.. Herkes başarısının kitabını yazar, Bay bay Kemal başarısızlığının kitabını yazmış.

            Togg sürüyoruz piyasaya herkes iftihar içerisinde. Diğer taraftan TCG Anadolu'yu tanıtıyoruz. Gemiyi gezenler de bize dua ediyor. Ama bunlar diyor ki maket. Togg maket, TCG Anadolu maket. Hepsini görüyorlar. Gemi pırıl pırıl. Bin 300'ün üzerinde personeli var.

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