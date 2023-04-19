Başkan Erdoğan 7’li koalisyonun adayı Kemal kılıçdaroğlu ’nu topa tuttu: Londra'dan kaç para aldın

Bay bay Kemal, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik oldu. Acaba ne kadar para aldın da geldin? Aldığın bir şey var mı? Laf. Emperyalistlerin Truva atı... IMF ile adamlarını otel odalarında gizli saklı buluşturan kişi kim?
Biz, IMF ile ilişkimizi 2013'te bitirdik. Yanımızdaki kimdi? Bebecan. Şimdi atıp tutuyor, zavallı... Bu 7'li masa, ülkenin kaderi ile oynuyor! Daha 7 kişiyi aynı masada oturtmaktan aciz olan kişi, Türkiye'nin hakkını 7 düvele karşı nasıl savunur?
ANADOLU SEFERİ
Türkiye, yerli ve milli imkanlarla yaptığımız TCG Anadolu'yu TSK'ya teslim etti. Başkan Erdoğan, Sarayburnu'nda ziyarete açılan "yüzen kale" ile ilgili muhalefete yüklendi: