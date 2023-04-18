BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EMPERYALİSTLERİN TRUVA ATI

Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar şeklinde telafuz ettiği bu paranın kaynağı merak edilirken Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Batı ile yaptığı pazarlıklara işaret ederek, "Emperyalistlerin truva atı" tanımını yaptı.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA FAİK ÖZTRAK İTİRAF ETTİ

Para baronlarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

"İSTEDİKLERİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."

300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."