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    • 18.04.2023 22:02
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    • 18.04.2023 22:02
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    CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan IMF itirafı: Görüşürüz görüştük...

    Daha önce otel köşelerinde IMF ile gizli buluşmalar yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan flaş bir itiraf geldi. Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar para getireceğim" ifadeleriyle küresel tefecilere mesaj vermesi gündemdeyken CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Uluslararası Para Fonu (IMF) ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Öztrak’tan IMF itirafı

    CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de gölge ortak olarak destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi gündemdeyken Faik Öztrak'tan flaş bir itiraf geldi.

    Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." iddiasında bulundu.

    Bu parayı daha önce "Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde telafuz eden Kılıçdaroğlu bugün ise parayı İngiltere ve ABD'den bulduğunu söyledi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EMPERYALİSTLERİN TRUVA ATI
    Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar şeklinde telafuz ettiği bu paranın kaynağı merak edilirken Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Batı ile yaptığı pazarlıklara işaret ederek, "Emperyalistlerin truva atı" tanımını yaptı.

    ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA FAİK ÖZTRAK İTİRAF ETTİ
    Para baronlarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.

    "İSTEDİKLERİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."
    300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."

    Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından daha önce otel köşelerinde IMF ile yakalanan CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da flaş bir itiraf geldi.

    "IMF İLE GÖRÜŞTÜK GÖRÜŞÜRÜZ"
    CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını iddia ederek partilerinin IMF ile temasına ilişkin, "Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu(IMF) ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük. Biz ülkemizi ekonomik krize sokmayız, krizden çıkarırız." dedi.

        ÖZTRAK VE İP'Lİ DURMUŞ YILMAZ IMF İLE OTELDE GÖRÜŞMÜŞTÜ!
        Bilindiği üzere CHP ve İYİ Partili isimler IMF ile otel odalarında görüşmüştü.



        CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, Ankara Hilton Otel'de IMF yetkilileriyle bir araya gelmiş, Öztrak ve Yılmaz dikkat çekmemek için farklı kapılardan giriş yapmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İTİRAF
        Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, IMF ile yapılan skandal görüşmeyi gayet normal bir durummuş gibi savunmuş ve bu görüşmenin ilk görüşme olmadığını itiraf etmişti.

        Görüşmede ve IMF heyetinde kimler vardı? Gelin hep birlikte hatırlayalım;

        Poul Thomsen (IMF Avrupa Birimi Direktörü), Donal McGettigan (IMF Türkiye Masası Şefi), Ben Kelmason (IMF Türkiye Yerleşik Temsilcisi), Vincenzo Guzzo (IMF Uzmanı), Alex Culiuc (IMF Uzmanı), Brett Rayner (IMF Uzmanı), Sn. John Hooley (IMF Uzmanı), Jochen Andritzky (IMF Uzmanı), Mike Moore (IMF Uzmanı), Recai Cecen (Ekonomist) ve İpek Akçayoz (Ekonomist)

        O dönem otel köşelerinde IMF yetkilileriyle görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın IMF geçmişini de hatırlamakta fayda var;

        ÖZTRAK 2001 KRİZİNDE BAŞROLDEYDİ
        İsmi, IMF'nin Türkiye ekonomisine karabasan gibi çöktüğü 2001 krizinde öne çıkan CHP'li Faik Öztrak'ın 2000'de BDDK Yardımcılığı yaptığı, 2001'de Kemal Derviş tarafından Hazine Müsteşarı yapıldığı biliniyor.

        20 bankanın battığı, binlerce kişinin işsiz kaldığı, Türkiye ekonomisine 251 milyarlık yük bindirilen kriz döneminde Hazine, Faik Öztrak tarafından yönetiliyordu.

        IMF, bu süreçte borç para vermek için "sömürge yasaları"nı Öztrak aracılığıyla dayattı. Vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile toplumu canından bezdiren isimlerin başında yine Öztrak gelmişti.

        Kemal Derviş, 16 ay boyunca birlikte çalıştığı Öztrak'ı kendi yerine geçmesi için mevcut hükümete tavsiye etmişti.
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