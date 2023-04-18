CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu HDP'nin de gölge ortak olarak destek verdiği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadi gündemdeyken Faik Öztrak'tan flaş bir itiraf geldi.
Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." iddiasında bulundu.
Bu parayı daha önce "Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde telafuz eden Kılıçdaroğlu bugün ise parayı İngiltere ve ABD'den bulduğunu söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA EMPERYALİSTLERİN TRUVA ATI
Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar şeklinde telafuz ettiği bu paranın kaynağı merak edilirken Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Batı ile yaptığı pazarlıklara işaret ederek, "Emperyalistlerin truva atı" tanımını yaptı.
ÖNCE KILIÇDAROĞLU SONRA FAİK ÖZTRAK İTİRAF ETTİ
Para baronlarına söz verdiği itiraf eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
"Hatırlarsınız sevgili dostlarım, Amerika'ya, İngiltere'ye gitmiştim. Teknoloji konusundaki atılımı güzel ülkemiz Türkiye'ye nasıl getiririz, onun da mücadelesini, çabasını harcamıştım. Londra'da Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü de aldım. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor, '300 milyar dolar alacakmış, nasıl alacak'. Nebati konuşuyor, 'nasıl para buraya gelecek' diye.
"İSTEDİKLERİ İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."
300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para. Yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faiz vereceğiz diye değil. Gelip helalinden yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları ile can ve mal güvenliği. Her halükarda söz verdik ve mutlaka yapacağız. Mutlaka getireceğiz onu da."
Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından daha önce otel köşelerinde IMF ile yakalanan CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan da flaş bir itiraf geldi.
"IMF İLE GÖRÜŞTÜK GÖRÜŞÜRÜZ"
CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olacağını iddia ederek partilerinin IMF ile temasına ilişkin, "Sermayesini verdiğimiz, Türkiye'nin ortağı olduğu Uluslararası Para Fonu(IMF) ile fonun kuralları içerisinde yazılan ve kendisine görev olarak verilen 'muhalefeti de dinleme' görevi çerçevesinde, gizli saklı değil alenen görüşürüz. Görüştük. Biz ülkemizi ekonomik krize sokmayız, krizden çıkarırız." dedi.