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    • 16.04.2023 17:09
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    Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babasından Meral Akşener'e Seyihtan İzsiz tepkisi: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

    İYİ Parti 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adaylarını YSK’ya sundu. Söz konusu listede tepki çeken isimlerin başında İstanbul 3. Bölge 2.sıradan aday olan Seyithan İzsiz geliyor. İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK’lı Nurullah Semo'ya burs verdiğini ve Semo'nun bir akrabasının düğününe katılmasına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu sert tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ve Müsavat Dervişoğlu’na “Yazıklar Olsun!” diyen acılı baba Çakıroğlu, “Benim oğlumun kanını kaç paraya sattınız?” diye sordu.

    takvim.com.tr
    İzsiz tepkisi: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?

    İP'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin öne sürülmesi ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katıldığının ortaya çıkması infial yaratmıştı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu oğlunun katiline burs veren birinin milletvekili adayı yapılmasına adeta isyan etti.

    Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığının organize ettiği iftar programına şeref konu olarak davet edilen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu, İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in, Ülkücü Şehit Fırat Çakıroğlu'nun katili PKK'lı Nurullah Semo'ya burs verdiğinin ve katil Semo'nun akrabalarının düğününe katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    BENİM OĞLUMUN KANINI KAÇ PARAYA SATTINIZ?
    İftara katılmadan önce Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kabrini ziyaret ettiğini belirten acılı baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katiline, benim oğlumu katleden insana İP İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıra milletvekili adayı Seyithan İzsiz denen adam burs veriyor. Buradan İyi Parti'ye sesleniyorum. Meral Hanım'a sesleniyorum. Biz bu vatan için şehit veriyoruz. PKK'lı, HDP'li bir şahıstan (vekillik için) acaba ne aldın ondan? Benim oğlumu sattın!" diye konuştu.

        "ÜLKÜCÜYÜZ DİYE GEÇİNİYORSUNUZ"
        Konuşma yaparken son derece duygulandığı gözlenen Fuat Mahir Çakıroğlu, İP TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'na da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

        "Kabre birlikte koyduk be Fırat'ı. Nasıl insansınız siz, nasıl kabul ediyorsunuz bu insanları? Milliyetçiyiz, ülkücüyüz diye geçiniyorsunuz. Buradan İyi Parti'nin içindeki evlatlarıma sesleniyorum. Buna karşı çıkacaklar, biliyorum. Bunların Atatürk'le, ülkücülükle, milliyetçilikle işi kalmamıştır! CHP de buna dâhildir."

        NE OLMUŞTU?

        İYİ Parti'den İstanbul 3'üncü bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği öne sürülmüştü.

            İYİ PARTİ'DEN ADAY OLAN SEYİTHAN İZSİZ NURULLAH SEMO'NUN AKRABALARININ DÜĞÜNÜNDE

            Seyithan İzsiz'in 2016 yılında Nurullah Semo'nun akrabası olan Kemal Semo'nun düğününe katıldığı ortaya çıktı.

            İzsiz'in sosyal medya hesabından düğünden bir kareyi paylaşarak "Kemal Semo beyin düğün törenindeyiz. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin" notunu düştüğü belirlendi.

            ALLAH SİZİ BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN
            Skandala tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

            Özdağ, "Doğru mu? Yapmayın sayın Akşener. Verdiğim bütün emekler haram olsun. Bu doğru ise Allah sizi bildiği gibi yapsın" ifadelerini kullandı.

                SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
                Sosyal medya Seyithan İzsiz skandalıyla çalkalanıyor. Birçok kullanıcı İzsiz'e tepki gösterip "Neden açıklama yapmıyorsunuz" diye sordu.

                HEPİMİZ FIRAT ÇAKIROĞLU'YUZ
                Bazı kullanıcılar ise "Hepimiz Fırat Çakıroğlu'yuz. Ruhun şad olsun Fırat Çakıroğlu" paylaşımı yaptı.

                MERAL İÇİN HOLDİNG SAHİBİ OLMASI YETER
                İYİ Parti milletvekili aday listelerine atıfta bulunan bazı kullanıcılar ise, "Meral için holding sahibi olması yeter" ifadelerini kullandı.

                    FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU NASIL ÖLDÜRÜLDÜ
                    Ege Üniversitesi'nde 2015 yılının Şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı.

                    Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından açılan davada Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce karar bozuldu; Nurullah Semo'ya bu kez 'terör örgütü üyeliği' suçu yerine 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Böylece yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

                    'TEŞHİR EDİLİP HEDEF GÖSTERİLDİ'
                    Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan ve daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin adının verildiği sözde 'Hozan Serhat Alanı' olarak nitelendirilen bölgenin süreklilik arz edecek şekilde silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, Çakıroğlu'nun olay öncesinde terör örgütü PKK'nın Ege Üniversitesi'ndeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıktığı için YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik-Hareketi) mensuplarının hedefi haline geldiği belirtildi. Çakıroğlu'nun okuldaki başka gruplarca fotoğrafının yer aldığı afiş ve pankartın yayınlanarak kendisinden hesap sorulacağı söylemiyle teşhir edilip, hedef gösterildiğine vurgu yapıldı.
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                    Haberler Güncel Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun babasından Meral Akşener'e Seyihtan İzsiz tepkisi: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
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