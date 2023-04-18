CHP’li Didim Belediyesi'nde mıcır vurgunu! Gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: 200 kamyon getirdik deyip 10 kamyon döktüler





VURGUN GİZLİ TANIĞIN İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Konuyla ilgili bir gizli tanığın müfettişlere verdiği ve ulaşılan ifade ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gizli tanığın ifadesine göre, 2 aylık sürede sadece ZTB İnşaata personelinin 10 kamyon mıcır dökmesine karşın, belediye görevlisine 200 kamyon mıcır döküldüğü şeklinde işlem yaptırdıkları iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, ZTB İnşaat'ın mıcır taşırken kendi kamyonlarını kullanmadığı, Didim Belediyesi'nin dışarıdan araç kiralayıp firmaya gönderdiği anlaşıldı.