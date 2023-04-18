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    • 18.04.2023 09:37
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    CHP’li Didim Belediyesi'nde mıcır vurgunu! Gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: 200 kamyon getirdik deyip 10 kamyon döktüler

    Kendisinden iş isteyen S.T.’ye çiftlik evinde tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Ahmet Deniz Atabay'ın yönetimindeki CHP'li Didim Belediyesi'ndeki dev vurgun gizli tanık ifadesiyle ortaya çıktı. Belediyenin 200 kamyon mıcır getirdik deyip, 10 kamyon mıcır döktüğü belirlendi.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyede mıcır vurgunu!

    CHP'li Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 14 Ocak 2022'de içinde mıcırın da yer aldığı 120 bin ton kırma taş ürünü satın almak için 6 milyon 221 bin 250 lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı.



    5 MİLYON 670 BİN LİRAYA İHALE
    Tek geçerli teklifi veren Zana ve Turan Bağı kardeşlerin şirketi ZTB ihaleyi 5 milyon 670 bin liraya kazandı. CHP'li belediye ile firma arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan sözleşmede, firmanın malzemeleri 3 Şubat 2022 ile 30 Aralık 2022 arasında vereceği belirtildi.



    Didim Belediyesi'nin, peş peşe dizilmesi halinde 60 kilometrelik konvoy oluşturabilecek nitelikte olan 5 bin TIR ile taşınabilecek bu kadar yüklü miktarda malzemeyi 10 aylık sürede alıp ne yapacağı sorusu gündeme gelince, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.



        VURGUN GİZLİ TANIĞIN İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI
        Konuyla ilgili bir gizli tanığın müfettişlere verdiği ve ulaşılan ifade ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gizli tanığın ifadesine göre, 2 aylık sürede sadece ZTB İnşaata personelinin 10 kamyon mıcır dökmesine karşın, belediye görevlisine 200 kamyon mıcır döküldüğü şeklinde işlem yaptırdıkları iddia edildi. Sabah'ın haberine göre, ZTB İnşaat'ın mıcır taşırken kendi kamyonlarını kullanmadığı, Didim Belediyesi'nin dışarıdan araç kiralayıp firmaya gönderdiği anlaşıldı.



        Bu durumun ortaya çıkmaması için kiralanan kamyonlara Suriyelilere ait motosikletlerin plakalarının takıldığı öne sürüldü.

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        Haberler Güncel CHP’li Didim Belediyesi'nde mıcır vurgunu! Gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: 200 kamyon getirdik deyip 10 kamyon döktüler
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