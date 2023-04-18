CHP’li Didim Belediyesi'nde mıcır vurgunu! Gizli tanık ifadesi skandalı ortaya çıkardı: 200 kamyon getirdik deyip 10 kamyon döktüler

CHP'li Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 14 Ocak 2022'de içinde mıcırın da yer aldığı 120 bin ton kırma taş ürünü satın almak için 6 milyon 221 bin 250 lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı.
5 MİLYON 670 BİN LİRAYA İHALE
Tek geçerli teklifi veren Zana ve Turan Bağı kardeşlerin şirketi ZTB ihaleyi 5 milyon 670 bin liraya kazandı. CHP'li belediye ile firma arasında 3 Şubat 2022'de imzalanan sözleşmede, firmanın malzemeleri 3 Şubat 2022 ile 30 Aralık 2022 arasında vereceği belirtildi.
Didim Belediyesi'nin, peş peşe dizilmesi halinde 60 kilometrelik konvoy oluşturabilecek nitelikte olan 5 bin TIR ile taşınabilecek bu kadar yüklü miktarda malzemeyi 10 aylık sürede alıp ne yapacağı sorusu gündeme gelince, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.