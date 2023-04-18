Milli gurur TOGG Ordu’da vatandaşı ağlattı: “Kendi otomobilimize bindiğim için çok mutluyum”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'daki esnaf gezisi programına yerli ve milli otomobil TOGG ile geldi.
Otomobil Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde sergilenirken, aracın şoför koltuğuna oturan bir vatandaş duygulandı, gözyaşı döktü.
Milli Eğitim Bakanı ve 28 Dönem AK Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, çeşitli programlarının ardından esnaf ziyareti ve vatandaş gezisi için Ordu Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. '52 ORD 52' plakalı TOGG ile belediye önüne gelen Bakan Özer, burada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.
"TÜRKİYE, DÜNYAYLA REKABET EDEBİLME AŞAMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIMI ATMIŞTIR"
Protokol üyeleri ile birlikte selamlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "İlk yerli ve milli araç TOGG'un Ordu'ya getirilmesine şahit olduk ve burada vatandaşlarımızın yerli ve milli gururu görmeleri için buraya getirdik. Türkiye artık çok büyüyor. Sadece ekonomik ve refah seviyesi olarak değil, ülke olarak da artık gerçekten dünyada adından bahsedilen ülkeler arasına girmeye aday bir şekilde çalışmalarına yön veriyor. Özellikle son zamanlardaki araç teknolojilerindeki yapılan yatırımlar ve bunlarla ilgili yan sanayilerin gelişmesi, Türkiye'nin bu alandaki dünyayla rekabet edebilme aşamasında çok önemli bir adımı atmıştır.