Milli gurur TOGG Ordu’da vatandaşı ağlattı: “Kendi otomobilimize bindiğim için çok mutluyum”

Bunun devamı inşallah gelecektir. diğer taraftan savunma sanayisinde İHA ve SİHA'lar ile gerçekten Türkiye artık sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke değil, dünyaya İHA ve SİHA ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Bunlar üreterek ve yatırım yaparak, hizmet ederek ve hep birlikte büyüyerek bir Türkiye vizyonu ortaya koyma aşkının ve şevkinin ürünleridir. Bu ürünün bir tanesini de bugün Ordulu kardeşlerimiz ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İnşallah Ordu ile birlikte nice güzel başarılara ve kalkınma hamlelerine şahitlik edeceğiz" dedi.