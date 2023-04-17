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    • 17.04.2023 13:07
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    7'li koalisyonun ortağı HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi! Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar...

    7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday seçildikten hemen sonra HDP ile kirli pazarlığa oturması, PKK’nın siyasi uzantısını palazlandırdı. HDP’den artık çok daha net “Öcalan serbest kalacak” sözleri PKK güzellemeleri gelmeye başladı. Buna son örnek ise HDP’li Hasan Cemal’den geldi. Cemal, PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam’da teröristlerle olan anısını, "Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar, kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi" ifadeleriyle anlattı. Öte yandan HDP'nin stepne partisi Yeşil Sol'un milletvekili adayı Cengiz Çandar ise, muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'nin genel siyasi affa gitmesi, terörden tutuklu isimlerin çıkarılması gerektiğini söyledi.

    takvim.com.tr
    HDP’li Hasan Cemal’den PKK güzellemesi!

    Türkiye, 27 gün sonra sandığa gidecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için adayların netleşmesiyle, siyaset arenasında heyecan bir kez daha arttı. Bu süreçte şekillenen ittifaklar, seçmenler tarafından yorumlanırken CHP'nin tutumu tepki çekti.

    HDP'nin Millet İttifakı'na destek vermesiyle Kandil'de sözde yöneticilerden peş peşe açıklamalar geldi ve örgüt umudunu tamamen aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltti. Ardından verilen vaatlerle birlikte HDP'li vekiller tutuklu bulunan isimlere özgürlük naraları atmaya başladı.

    TERÖRİSTLERİ ÖVDÜ
    Bu durum nabızları yükseltirken, son olarak HDP kesiminden PKK güzellemesi de geldi. Partinin milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, Yeni Yaşam'da sorularını yanıtladı.skandal açıklamalarda bulundu.

        DAĞA ÇIKTIĞINI ÇOK GÜZEL ANLATTI

        Cemal, şu ifadeleri kullandı: Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar kadın gerillalara karşı çok dikkatlilerdi. "Aman Hasan Abi," diyerek bana da dikkat edilmesini belirtmişlerdi. Çekilme sürecinde dağda İzmirli bir gerilla ile tanıştım. "Kürdistan Günlükleri" kitabımın da iç kapağında vardır. Taşların üzerinde oturuyoruz.

        Ben not alıyorum. Çok güzel anlattı, neden 18 yaşında dağa çıktığını. Ben konuşurken ona "genç" ya da, "kız" diye hitap ettim. Hemen bana dönüp, "hayır biz kadın gerillayız " dedi. Sonra bunu erkek gerillalara söyledim. "Aman Abi, yapılır mı öyle bir yanlış" dediler.

        "GENEL SİYASİ AF OLMALI"

        HDP'nin yedek lastiğinde milletvekili olan bir diğer isim ise Cengiz Çandar. PKK'lılar ve FETÖ'cülerle teması bilinen Çandar, muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'yi genel siyasi affa götürerek, terörden tutuklu isimlerin dışarıya çıkarılacağını söyledi.

        Çandar'ın sözleri şu şekilde:

        "Kürt sorunu ve demokratikleşme siyam ikizleri, Türkiye'yi genel siyasi affa götürmek lazım"

        - Muhalefet kazanırsa Kürt meselesinin kaderi ne olur?

        Kürt sorununun çözümüne gelmeden Türkiye'nin bir iklim değiştirmesi lazım. Demokratikleşme zemininin oluşması, betonun bir dökülüp sıvanması lazım. İnşaatı onun üzerine yapmaya başlayabiliriz. Kürt sorunu ve demokratikleşme siyam ikizleri benim için. Türkiye Kürt sorunu çözülmeden demokratikleşemez, Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu da çözülmez. Ama bütün bunlara başlamak için önce demokratikleşme ikliminin olması lazım. Önce en anti-demokratik uygulamalarla tutsak edilmiş ülkenin hem Kürt seçilmiş temsilcileri hem diğer demokratik şahsiyetleri Türkiye'nin siyasi ortamına geri alınmadan iklim değişikliği olmaz. Öncelikli mesele budur. Genel siyasi affa doğru götürmek gerekiyor Türkiye'yi. Yargıyı her şeyiyle değiştirmeye başlamak gerekiyor. Ondan sonra da Kürt sorununun çözümü için yola çıkabilmek için çok tayin edici bir işlev ve konum lazım. O da siyasi kararlılık ve bunu gösterecek güçlü bir figür.

            FETÖ VE KANDİL'İN SOLCULARINA YEŞİL MASKE!
            6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak hız kazanırken HDP'nin Yeşil Sol maskesiyle yaptığı hülle girişimini takvim.com.tr ayrıntılarıyla deşifre etti.

            Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durumla 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.

            Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla deşifre etti.

            Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

            MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
            Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." ifadeleriyle hülleyi itiraf etmişti.

            YEŞİL SOL'DA SKANDAL İSİMLER
            Yeşil Sol partisinde skandal isimler de yer alıyor.

            LGBT'Lİ İSİM LİSTEDE
            Son olarak HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı şarkıcı Semyani Perizade'nin sapkın LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.

            YEŞİL SOL'UN SÖZCÜSÜNÜN PKK BAĞI
            Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK ile bağı ortaya çıkmıştı. Terör örgütüne üye olma suçundan kaydı olan Kılıçgün'ün kayınbiraderinin de dağda olduğu tespit edildi.

            Yeşil Sol Parti Eş sözcülüğü yürüten Çiğdem Kılıçgün'ün "Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma" suçundan 3 adet, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması" suçundan 1 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

            Kılıçgün'ün aynı zamanda BDP Eski İl Başkanlığı, HDP Eski İstanbul İl Başkanlığı, HDP eski PM üyeliği, HDP Yürütme kurulu üyelikleri olduğu belirlendi.

            EŞİNİN KARDEŞİ KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR!
            Ayrıca Kılıçgün'ün eşi Davut Uçar'ın erken kardeşi Hamza Ercan kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride olduğu tespit edildi.

                KANDİL'İN FETÖ'NÜN SOLCULARI DA LİSTEDE!
                Parti'de terörle irtibatlı isimler listelere sokulurken ve görev verilirken 2 isim daha dikkat çekti.

                HASAN CEMAL VE CENGİZ ÇANDAR
                Kandil'de PKK'lı teröristlerle kol kola girdiği bilinen Gazeteci Hasan Cemal ve FETÖ'cüler tarafından övülen Cengiz Çandar'da Yeşil Sol'dan seçime girecek.

                Osmanlı'da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın darbeyle indirilmesinin ardından ülkenin bölünüp parçalandığı süreçte hükümeti yöneten İttihat ve Terakki Partisi'nin tepe yöneticilerinden Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, HDP'den gelen adaylık teklifini kabul etti.

                TBMM'ye girme hayali kuran Hasan Cemal'in sık sık terör elebaşlarını ziyaret ederek mülakat gerçekleştirdiği biliniyor.


                Fotoğrafta: Hasan Cemal ve PKK'lı teöristbaşı Murat Karayılan

                Cemal'in, Yeşil Sol Parti listesinden aday gösterilmesinin ardından Cengiz Çandar da Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adaylığı teklifini kabul etti.

                Çandar'ın, milletvekili aday adayı olarak Yeşil Sol Parti'ye resmen başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

                Başvurunun ardından Çandar'a, Yeşil Sol Parti adına Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek milletvekili aday listesinde yer verilecek.


                Cengiz Çandar CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

                "HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız."

                CENGİZ ÇANDAR FETO'YU FETÖ'CÜLER ÇANDAR'I ÖVMÜŞTÜ
                Cengiz Çandar yıllar önce TV programına konuk ettiği Fethullah Gülen'e güzellemeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

                Çandar, FETÖ elebaşı Gülen'i "Kaldırın Osmanlı haritasını önümden, ufkumu daraltıyor, bana dünya haritasını getirin, diyen biridir Gülen.." ifadeleriyle övmüştü.

                FETÖ'cü Said Sefa'nın gazeteci Cengiz Çandar'a "Duayen gazeteci" diyerek övgüler dizdiği mesajlarıda ortaya çıkmıştı.

                "PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEMEYİN"
                Öte yandan Çandar, 'çözüm' için PKK'nın 'terör örgütü' olarak görülmemesi gerektiğinden bahsederek "PKK olgusunu 'terörizm', PKK'nın kendisini 'terör örgütü' ve mensuplarını da 'terörist' olarak tanımlamak yerine durumu bir 'Kürt isyanı' olarak tanımlamak gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.


                Fotoğrafta: Cengiz Çandar, Suriye PKK/PYD elebaşı Salih Müslim'le...

                Cengiz Çandar da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la buluşmuştu. (Fotoğrafta: Cengiz Çandar Kandil'de Abdullah Öcalan'ı takip ediyor. Sağda ayakta/bıyıklı)
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                Haberler Güncel 7'li koalisyonun ortağı HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi! Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar...
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