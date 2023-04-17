7'li koalisyonun ortağı HDP'li Hasan Cemal'den PKK güzellemesi! Dağa gittiğim vakit erkek gerillalar...

"GENEL SİYASİ AF OLMALI"

HDP'nin yedek lastiğinde milletvekili olan bir diğer isim ise Cengiz Çandar. PKK'lılar ve FETÖ'cülerle teması bilinen Çandar, muhalefetin kazanması durumunda Türkiye'yi genel siyasi affa götürerek, terörden tutuklu isimlerin dışarıya çıkarılacağını söyledi.

Çandar'ın sözleri şu şekilde:

"Kürt sorunu ve demokratikleşme siyam ikizleri, Türkiye'yi genel siyasi affa götürmek lazım"

- Muhalefet kazanırsa Kürt meselesinin kaderi ne olur?

Kürt sorununun çözümüne gelmeden Türkiye'nin bir iklim değiştirmesi lazım. Demokratikleşme zemininin oluşması, betonun bir dökülüp sıvanması lazım. İnşaatı onun üzerine yapmaya başlayabiliriz. Kürt sorunu ve demokratikleşme siyam ikizleri benim için. Türkiye Kürt sorunu çözülmeden demokratikleşemez, Türkiye demokratikleşmeden Kürt sorunu da çözülmez. Ama bütün bunlara başlamak için önce demokratikleşme ikliminin olması lazım. Önce en anti-demokratik uygulamalarla tutsak edilmiş ülkenin hem Kürt seçilmiş temsilcileri hem diğer demokratik şahsiyetleri Türkiye'nin siyasi ortamına geri alınmadan iklim değişikliği olmaz. Öncelikli mesele budur. Genel siyasi affa doğru götürmek gerekiyor Türkiye'yi. Yargıyı her şeyiyle değiştirmeye başlamak gerekiyor. Ondan sonra da Kürt sorununun çözümü için yola çıkabilmek için çok tayin edici bir işlev ve konum lazım. O da siyasi kararlılık ve bunu gösterecek güçlü bir figür.