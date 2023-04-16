Yeniden ihya ve inşa için Azerbaycan'dan yardım eli! Kahramanmaraş'ta bin konut yapacaklar

Azerbaycan Millet Meclisi Başkan Vekili Adil Aliyev, Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Kardeşliğimiz Daim Koalisyonu Başkanı Emin Hasanli, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Karabağ Savaşı Gazisi Üsteğmen Ehliyet Mehdiyev ve sanatçılar Azerin, Cavit Abidov Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi. Kendi ülkelerince kurulan çadırda kalan depremzedeleri ziyaret eden heyete Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ile LSÜ rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da eşlik etti.
MAMMADOV: MİDA, 1000 KONUT YAPACAK
Ziyaret edilen çadırlarda Vali Coşkun, heyetin Azerbaycan'dan geldiğini belirtmes üzerine,bir depremzede "Onların çadırlarında kalıyoruz" dedi. Bunun üzerine Azerbaycan Anakara Büyükelçisi Reşad Mammadov, desteğin çadırla kalmayacağını belirterek, "Yeni dikilmiş konutlarınızı vereceğiz. Bugün TOKİ ile bizim TOKİ ile aynı olan teşkilatımız MİDA alanlara bakıyor. Azerbaycan Caddesi'ni yeniden inşa edeceğiz. Azerbaycan olarak 1000 tane de konutu sosyal tesisleriyle, okulu, kültür merkeziyle, her şeyiyle yapacağız. Öncesinden de güzel olacak" dedi.
LİYEV: BUGÜN SİZİN YANINIZDA OLMAMIZ, KARDEŞLİK BORCUDUR
Ziyaretlerde Adil Aliyev ve Reşad Mammadov, depremzedelere yakından ilgilenip onlara gıda kolisi de dağıttı. Daha sora bir konuşma yapan Aliyev, depremin ilk gününden itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla tüm kurumların Türkiye'nin yardımına koştuğunu söyledi. Azerbaycan ve Türkiye'nin bir millet iki devlet olduğunu ifade eden Aliyev, şöyle devam etti: