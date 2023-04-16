Yeniden ihya ve inşa için Azerbaycan'dan yardım eli! Kahramanmaraş'ta bin konut yapacaklar

AZERİN: 6 ŞUBAT'TA KAHRAMMANMARAŞ'TA KONSERİM VARDI

Sanatçı Azerin ise depremden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Normalde Kahramanmaraş'a konser için geleceğini ancak deprem yaşandığını ifade eden Azerin,şunları söyledi:

"Her bir aileye burada baktığımda yeniden 6 Şubat günü gözümde canlanır. Çok enteresan, tesadüf olmuyor bu hayatta, beni her zaman düşündüğüm budur. 6 Şubat'ta benim Kahramanmaraş'ta konserim olacaktı, biraz önce de buradan geçtiğimde o afişler halen duruyor. Böyle bir felaket oldu. O günden bugüne hep sizin aranızda olmak, buraya gelmek arzusu ile yaşadım ve kısmet bugüne oldu. Allah bir daha yaşatmasın, çok büyük bir acı, çok büyük kayıplarımız var. Siz de gördünüz ki burada yaşanan depremi sanki Azerbaycan yaşadı. Azerbaycan halkı bir nefer gibi, bir insan gibi buraya yardıma koştu, elinde, avucunda olanı buraya göndermeye, buraya yollamaya çalıştı."