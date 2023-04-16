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    • 17.04.2023 05:50
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    Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında paylaştı! Bayraktar KIZILELMA, TCG Anadolu güvertesinde: Milletimizle buluşmaya hazır

    Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da vatandaşın ziyaretine açılıyor. Sosyal medya hesabından, eşi Sümeyye Bayraktar ve çocuğunun da olduğu fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, TCG-Anadolu'nun güvertesinde, İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3'ü milletimizle buluşmaya hazırlandığını belirtti.

    Bayraktar KIZILELMA, TCG Anadolu güvertesinde

    Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle donanmanın hizmetine girdi.



    VATANDAŞIN ZİYARETİNE AÇILIYOR
    Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da vatandaşın ziyaretine açılıyor.



    SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM: MİLLETİMİZLE BULUŞMAYA HAZIRLADIK
    Sosyal medya hesabından, eşi Sümeyye Bayraktar ve çocuğunun da olduğu fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, TCG-Anadolu'nun güvertesinde, İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ü milletimizle buluşmaya hazırlandığını belirtti.



        Bayraktar açıklamasında, ''Ayasofya'nın kapısında ilk nöbetinde; Sultan Ahmet'e, Süleymaniye'ye, Topkapı Sarayı'na ve Galata Kulesi'ne selam duran ülkemizin ilk uçak/siha gemisi TCG-Anadolu'nun güvertesinde; Bayraktar KIZILELMA ve BayraktarTB3'ü Milletimizle buluşmaya hazırladık.'' ifadelerine yer verdi.

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        Haberler Güncel Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında paylaştı! Bayraktar KIZILELMA, TCG Anadolu güvertesinde: Milletimizle buluşmaya hazır
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