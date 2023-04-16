Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabında paylaştı! Bayraktar KIZILELMA, TCG Anadolu güvertesinde: Milletimizle buluşmaya hazır

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle donanmanın hizmetine girdi.
VATANDAŞIN ZİYARETİNE AÇILIYOR
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul'da vatandaşın ziyaretine açılıyor.
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM: MİLLETİMİZLE BULUŞMAYA HAZIRLADIK
Sosyal medya hesabından, eşi Sümeyye Bayraktar ve çocuğunun da olduğu fotoğrafları paylaşan Selçuk Bayraktar, TCG-Anadolu'nun güvertesinde, İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ve Bayraktar TB3'ü milletimizle buluşmaya hazırlandığını belirtti.