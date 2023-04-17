EKONOMİNİN KALBİNİ İSTANBUL'DA ATTIRACAK PROJEDE BERAT ALBAYRAK İMZASI

Ekonominin kalbini İstanbul'da attıracak olan İFM'nin yapılış sürecinde Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da önemli bir payı bulunuyor.



Albayrak 2020 yılında Türkiye'de sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğinin altını çizmiş, enstürman çeşitliliğini artırmak için kolları sıvadıklarını duyurmuştu. İstanbul Finans Merkezi'ni işaret eden Albayrak, "İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak" ifadelerini kullanmıştı.



ÇOK KRİTİK BİR ZAMANDA ÇOK KRİTİK BİR ROL İFA EDECEK

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuya ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ilk günden itibaren ifade etiğimiz değişen ve dönüşen yeni finansal mimarisinin en önemli yapı taşı burası olacak. İstanbul Finans Merkezi Projesi fiziksel bir inşaat projesinin önüne geçerek, özellikle yeni yüzyılın, finansal rekabetin dünyadaki küresel likilite akışlarının değiştiği bir dönemde çok kritik bir zamanda çok kritik bir rol ifa edecek. Bunu 2019'un Ekim ayında ifade ediyorum. Buraya not düşelim. İnşallah bittiğinde ve o süreci yaşadığımızda göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ ENERJİ SERÜVENİNİN DE ÖNCÜSÜ

Öte yandan bir dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini üstlenen Berat Albayrak, milli enerji hamleleriyle bugünkü doğal gaz keşiflerinde öncü rol oynamıştı.



Türkiye'nin kendi sondaj gemileriyle arama faaliyetleri yürütmesinde pay sahibi olan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz" demişti. Bugün o gemiler Karadeniz açıklarında önemki bir doğal gaz keşfine imza atarak Türkiye'ye önemli bir kazanım sağladı.