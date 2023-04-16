İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! 200 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı





MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adaylarımız tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.

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MERAL AKŞENER'İN DANIŞMANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.



"BU MEMLEKETİ FETÖ'CÜLERE VE PKK'LILARA BIRAKAMAYIZ"

Aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "Hayatım mücadeleyle geçti. Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geçti. Başta sayın cumhurbaşkanımız ve AK Parti ailesinden helallik istiyorum. 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." dedi.