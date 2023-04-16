Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2023 00:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2023 00:18
    ABONE OL

    İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! 200 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı

    İYİ Parti dağılmaya devam ediyor. Son olarak 200 kişi daha İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katıldı. MHP'ye katılan 200 kişiye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milletvekili Baki Ersoy tarafından rozetleri takıldı.

    İYİ Parti’den 200 kişi MHP’ye katıldı

    İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişiye MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ve Milletvekili Baki Ersoy tarafından rozetleri takıldı.



    İYİ Parti'den 200 kişi, istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı.



    MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adaylarımız tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.

    (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

    MERAL AKŞENER'İN DANIŞMANI DA İSTİFA ETMİŞTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ettiğini ve AK Parti'ye katıldığını açıklamıştı.


    "BU MEMLEKETİ FETÖ'CÜLERE VE PKK'LILARA BIRAKAMAYIZ"
    Aday tanıtım toplantısında konuşan Özvarinli, "Hayatım mücadeleyle geçti. Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geçti. Başta sayın cumhurbaşkanımız ve AK Parti ailesinden helallik istiyorum. 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'lılara bırakmayız. Her insan yanlışı gördüğü zaman ona sırtını dönmeyi bilmeli. Bunun için buradayım." dedi.



        Özvarinli kişisel Twitter adresinden yaptığı son paylaşımda, "Anadolu'nun kavruk tenli çocukları ülkeyi yönetecekti, milliyetçiler iktidara yürüyecek ve en başta Ülkücüler olacaktı. Bu ideallerle yola çıktık! Varımızı yok ettik, hatıralarımızı tükettik. Geldiğimiz noktada ise satılığa çıkmış milletvekili aday listeleri bizi karşılamakta!" ifadelerini kullanmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Karmod
        Haberler Güncel İYİ Parti'de istifalar devam ediyor! 200 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne katıldı
            loading
            SON DAKİKA