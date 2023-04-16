İYİ Parti'nin aday listelerinde 'FETÖ' eli! 'Pensilvanya'dan müdahale var' iması: "Meral Akşener seçim gecesi istifa edebilir"





Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."



Bilindiği üzere Vedat Yenerer "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti. Yenerer'in "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş" sözleri ise İYİ Parti'deki FETÖ ayağına ışık tutuyor.