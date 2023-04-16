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    • 17.04.2023 00:00
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    İYİ Parti'nin aday listelerinde 'FETÖ' eli! 'Pensilvanya'dan müdahale var' iması: "Meral Akşener seçim gecesi istifa edebilir"

    7'li koalisyon ortaklarından İYİ Parti'deki liste kaosu ve istifaların etkisi sürerken bomba bir çıkış geldi. Partinin kurucularından olan, Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere Vedat Yenerer "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti. Yenerer'in "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş" sözleri ise İYİ Parti'deki FETÖ ayağına ışık tutuyor. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    İYİ Parti listelerine FETÖ eli! Akşener istifa....

    Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.



    Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.

    Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi etkili olmaya başladı. İYİ Parti'de istifalar peşi sıra geldi.

    AYTUN 'ÇIRAY'I YAKTI: OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM
    İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Genel Başkan Meral Akşener'i bombaladı. Temayül yoklamasında yapılan usulsüzlükleri hatırlattı. Partinin oy oranının da barajın altına düştüğü itirafını yaptı.

    İDRİS NAİM ŞAHİN'E FETÖ ELEŞTİRİSİ
    İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ eleştirisi yönelten Çıray, "Bu kişinin İçişleri Bakanlığı döneminde, atadığı 74 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Ve normal şartlar altında hesap vermesi gereken birisi. Hesap vermesi gereken birisinin dokunulmazlık kazanmasına araç olunmamalı" dedi.

    ÖCALAN'A EV HAPSİ İSTEYEN İYİ PARTİ ADAYI...
    Öcalan'a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu'nun İYİ Parti'den adaylığı hakkında da konuşan Çıray, "Bu kararın muhatabı cevaplamalı. Bebek katiliyle ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamalı. Bu kadar!" ifadelerini kullandı.




    "MERAL AKŞENER SEÇİM GECESİ İSTİFA EDECEK"
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den bomba bir çıkış geldi.

    Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulunan Yenerer, "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.



        Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

        "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."

        Bilindiği üzere Vedat Yenerer "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti. Yenerer'in "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş" sözleri ise İYİ Parti'deki FETÖ ayağına ışık tutuyor.


        İDRİS NAİM ŞAHİN'E DİKKAT
        Bilindiği üzere İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye verdiği destek ve söylemlerle ön planda olan bir isim.

        Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler hala hafızalarda. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.

        Şahin destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.


        FETÖ İÇİN 'ALLAH DOSTU' DİYEN İSİM DE LİSTEDE
        İdris Naim Şahin'den sonra FETÖ elebaşı Pensilvanya'daki iblis için 'Allah dostu' diyen İrfan Sönmez'in İYİ Parti Elazığ 1. sıradan aday olması dikkatlerden kaçmadı.
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        Haberler Güncel İYİ Parti'nin aday listelerinde 'FETÖ' eli! 'Pensilvanya'dan müdahale var' iması: "Meral Akşener seçim gecesi istifa edebilir"
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