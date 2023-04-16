AK Parti'den rekorlarla dolu İstanbul çıkarması! 2 gün, 39 ilçe 1 milyon hane: Başkan Erdoğan'ın çağrısına uyuldu

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken, 7'li koalisyon binbir kavga ve dövüşün gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu isminde mutabık kaldı.

Bir yandan da Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti'de seçim çalışmaları hızla devam ediyor.





Bu kapsamda AK Parti İstanbul Teşkilatı sadece iki günde 1 milyon haneyi ziyaret etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 15-16 Nisan tarihlerinde il genelinde "Birlik, İrade, Zafer" sloganıyla 1 milyon haneye ziyaret gerçekleştirildi. 39 ilçedeki 98 milletvekili adayı ve 3 kademe AK Parti İstanbul Teşkilatı, rekor ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi. Hane ziyaretleri sırasında evine gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Melek Günay, "Bahçelievler'e annemi ziyarete geldim, buradaki faaliyetlerden çok memnunum. Ömrümün sonuna kadar destekliyorum" dedi.

"TEKRAR REKOR OYLA SEÇTİRECEĞİZ"

Ziyaret sonrasında değerlendirmede bulunan Bahçelievler AK Parti İlçe Başkanı Fatih Tuna, "Bugün Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız ziyaret gerçekleştiriyor. Bizler seçim zamanı çalışan bir parti değiliz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2 yıldır Bahçelievler'in tüm sokaklarında arkadaşlarımız gezdiler, dokunmadık gönül, girilmedik hane bırakmadılar. Bu seçim sürecinde de iki güne sıkıştırılmış bir program koyduk. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu hızla ve bu tempo ile Cumhurbaşkanımızı tekrar rekor oyla seçtireceğiz inşallah" dedi.

Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Yavuz Artuk, hane ziyaretlerinin verimli geçtiğini ifade ederek, "Biz de başından bu yana teşkilatın içindeyiz. Hiçbir zaman yorulmadık. Devamlı gönül isteğiyle yaptığımız için yorulmuyoruz. Kazanacağımızdan da eminim" diye konuştu.

Bahçelievler AK Parti İlçe Teşkilatı görevlisi Birsen Saymaz ise "Cumhurbaşkanımız azimli çalıştığı için biz de onun yolunda devam edeceğiz inşallah. Durmak yok, yola devam. Hiç yorulmadık" dedi.

TÜM İLÇELERDE KAPI KAPI DOLAŞILDI

Anadolu ve Avrupa yakasında 39 ilçede dolaşan teşkilat mensupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını iletti.

Sultanbeyli AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkan Yardımcısı Ayşe Yılmaz hane ziyaretleri sonrasında bir değerlendirmede bulunarak, "Biz bu seçimde daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu konuda daha başka hissediyoruz. Her gün saati belli olmadan eve gideceğimiz belli olmadan çoluğumuzu çocuğumuzu evlerde bırakıp sahadayız Allah'ın izniyle, çok az zamanımız var. Her günü daha dolu dolu içimiz rahat bir şekilde geçirmek istiyoruz. Bu yüzden ilçemize gelecek vekillerimizi daha doğru noktalara, nokta atışı yaparak götürüp inşallah amacımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Rabbim Cumhurbaşkanımızın ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu seferde zaferle çıkalım istiyoruz." diye konuştu.