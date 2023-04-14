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    • 14.04.2023 09:45
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    • 14.04.2023 10:03
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    CHP ve İyi Parti listelerindeki 'FETÖ' fotoğrafı! Teşkilatlar isyan bayrağı açtı

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalırken, İYİ Parti ve CHP'nin YSK'ya sunduğu isimlerin özellikle FETÖ temasları tepki çekiyor. CHP'nin Yüksel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan aday göstermesi Sadullah Ergin'i Ankara 1. bölgeye yazması teşkilatta ipleri kopma noktasına getiridi. Benzer durum İyi Parti için de geçerli Kocaeli'den tekrar aday gösterilen Küfürbaz Lütfü Türkkan ve Ordu'dan FETÖ'nün desteklediği İdris Naim Şahin'in aday gösterimesi kriz çıkardı. Listelere ilişkin Sabah Yazarı Mahmut Övür de dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Övür, "Listelerde çok sayıda FETÖ sever olduğu iddiasıyla, Çankaya mesajı her şeye alıştırılan CHP'liler veya İyi Partililer için ne anlama gelir bilemem ama Türkiye için "tehlikeli" bir sinyalin habercisi olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Listelerdeki ’FETÖ’ fotoğrafı!

    7'li koalisyonda yaşanan adaylık savaşının ardından bu kez liste krizi patladı. CHP ve İyi Parti'nin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından teşkilatlar karıştı

    CHP'DE SADULLAH ERGİN VE YÜKSEL TAŞKIN KRİZİ
    CHP'nin FETÖ övücüsü ve örgütün yayın organlarından kapatılan Taraf'ın yazarı Yüsel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA'lı Sadullah Ergin'in ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi parti tabanını rahatsız etti.

    İP LİSTELERİ DE KRİZ ÇIKARDI: KÜFÜRBAZI FETÖ'CÜSU DOLANDIRICISI HEPSİ LİSTEDE
    İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin sicilleri de tepki çekti. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının sicilleri de temiz değil.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri tepki çekti.


    Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu. FETÖ'cü Ahmet Bedir İdris Naim Şahin için açık dua isterken krizler de bitmedi.

        Listelere CHP'li Yaşar Okuyan İyi Partili Aytun Çıray açık açık tepki gösterip zehir zemberek sözler ederken teşkilatlar da kazan kaldırdı.

        TEŞKİLATLAR İSYAN BAYRAĞI AÇTI: NASIL İZİN VERİRSİNİZ
        İstifalar peşi sıra geldi. Aday listesindeki FETÖ ile temaslı isimler için fedakarlık yapmaları istenen CHP teşkilatları yaşanan skandala isyan bayrağı açtı. CHP teşkilatlarından öncü isimlerin parti kurmaylarına "Buna nasıl izin verirsiniz?" şeklinde mesajlar atarak duruma isyan ettiği ortaya çıktı.

        Teşkilat yöneticilerinin bu süreçte başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere parti kurmaylarına sitem etti.

        Sabah Yazarı Mahmut Övür ise listelerin yaşattığı krizi ve perde arkasını "Listelerdeki FETÖ fotoğrafı" başlığıyla kaleme aldı.

        Övür, "Listelerde çok sayıda FETÖ sever olduğu iddiasıyla, Çankaya mesajı her şeye alıştırılan CHP'liler veya İyi Partililer için ne anlama gelir bilemem ama Türkiye için "tehlikeli" bir sinyalin habercisi olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

        Övür'ün yazısı şu şekilde;

        Altılı Masa'nın iki büyük partisi CHP ve İyi Parti'nin milletvekili listeleri açıklanınca ortalık karıştı ve ciddi bir tepki doğdu. Tepkilerin odağında da listelerde "FETÖ"cü olduğu iddia edilen çok sayıda isim vardı.
        Aslında başından beri İP'li Koray Aydın'ın deyimiyle "teknik direktörlüğünü" Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Altılı Masa, sadece altı partiden ibaret değildi. Masanın biri altında diğeri üstünde iki ortağı daha vardı: PKK ve FETÖ...

        PKK, siyasi uzantısı HDP yoluyla açık açık masanın ortağı olurken, FETÖ'nün nasıl görünür olacağı merak ediliyordu. O da nihayet CHP'nin ve İyi Parti'nin milletvekili listelerinde görüldü. Bunu da bizzat CHP'liler ve İyi Partililer söyledi.

        Mesela CHP'li İrem Çiçek şöyle diyordu:
        "Biz Sadullah Ergin ve İbrahim Okur hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu dönem FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak istemeyen bir dönem olduğu için takipsizlik kararı verildi. FETÖ'cü gizli tanığın Ergin hakkında ifadeleri vardı."
        İyi Parti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan Aytun Çıray'ın söyledikleri de farklı değildi:
        "Nitekim Türk Polis Teşkilatı'nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir tweet atarak İ.Naim Şahin ile ilgili olarak, 'Emniyet teşkilatının FETÖ'ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı' diye yazdı."

        Doğrusu bu noktaya iki parti de tesadüfen gelmedi.
        Masanın CHP'li cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bu süreci adım adım hayata geçirdi.
        Hem özerklik hem de KHK talebini hiç saklamadı. İki tarafa da açık mesaj verdi.

        Akşener ise işi daha gizli kapaklı götürdü. HDP'nin masaya oturmasına karşı çıkarken, başından beri FETÖ'nün sivil uzantılarıyla iş tuttu.
        Hatırlayın, Koray Aydın'ın şu minvaldeki sözü hâlâ hafızamızda: "Genel başkanımızı gittiği her şehirde cemaatçiler karşılıyor."
        Geriye dönüp bakın, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesinde de FETÖ'nün rolü gizli saklı değil.
        FETÖ, örgütsel olarak 15 Temmuz'dan sonra içeride etkisiz hale getirilse de siyaset ayağı ve sivil toplumdaki gücü "renklendirme" yöntemiyle devam etti.

        O güç bugün altılı veya yedili masa olarak karşımıza çıkan yapının oluşmasında ve bir arada tutulmasında çok etkili oldu. Sadece Akşener'in 2 Mart'ta masayı terk edip zehir zemberek açıklama yaptıktan sonra tıpış tıpış geri dönmesine bakmak bile yeterli. Kimse bu dönüşü normal bir siyasi akılla izah edemedi.

        Tipik rahmetli Deniz Baykal'ın Pensilvanya'ya selam yollayıp susması gibi.
        Dün masanın oluşmasına karşı çıkmayan CHP'li veya İP'li siyasi aktörler, bugün eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i CHP'nin Çankaya listesinde, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i de İP'in Ordu listesinde milletvekili adayı olarak görünce şaşırıyorlar ama atı alan Üsküdar'ı geçeli çok oldu.
        Hem de vız gelir tırıs gider dercesine... Kör kör parmağım gözüne misali Ergin'ın Çankaya'dan aday gösterilmesi de böyle. Bunun sırrını çözen var mı?
        Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri "nefretle" körleştirilmiş bir CHP'yi bile ikna edemez:
        "Sadullah Bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı bizim partililer de var. Dolayısıyla bunlar artık oyların heba olmaması ve bunların lehe çalışması için böyle bir akılcı politika izlendi."

        Listelerde çok sayıda FETÖ sever olduğu iddiasıyla, Çankaya mesajı her şeye alıştırılan CHP'liler veya İyi Partililer için ne anlama gelir bilemem ama Türkiye için "tehlikeli" bir sinyalin habercisi olduğu çok açık.
        Herhalde ABD Başkanı Biden'ın "darbeyle değil seçimle..." dediği şey bu olsa gerek."

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        Emlak Konut
        Haberler Güncel CHP ve İyi Parti listelerindeki 'FETÖ' fotoğrafı! Teşkilatlar isyan bayrağı açtı
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