CHP ve İyi Parti listelerindeki 'FETÖ' fotoğrafı! Teşkilatlar isyan bayrağı açtı

7'li koalisyonda yaşanan adaylık savaşının ardından bu kez liste krizi patladı. CHP ve İyi Parti'nin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından teşkilatlar karıştı
CHP'DE SADULLAH ERGİN VE YÜKSEL TAŞKIN KRİZİ
CHP'nin FETÖ övücüsü ve örgütün yayın organlarından kapatılan Taraf'ın yazarı Yüsel Taşkın'ı İzmir 1. sıradan DEVA'lı Sadullah Ergin'in ise Ankara 1. bölgeden aday göstermesi parti tabanını rahatsız etti.
İP LİSTELERİ DE KRİZ ÇIKARDI: KÜFÜRBAZI FETÖ'CÜSU DOLANDIRICISI HEPSİ LİSTEDE
İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin sicilleri de tepki çekti. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının sicilleri de temiz değil.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri tepki çekti.
Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu. FETÖ'cü Ahmet Bedir İdris Naim Şahin için açık dua isterken krizler de bitmedi.