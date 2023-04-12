FETÖ'den İyi Partili İdris Naim Şahin'e açık destek! FETÖ'cü Ahmet Bedir, Şahin için dua etti...

YUNAN'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ'CÜNÜN İTİRAFLARI

Öte yandan 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz ve Harun Biniş'e yıllarca ders veren ve Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ'cü akademisyen Recep Vardi'nin itirafları da akıllarda.

Ocak 2014'te Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Recep Vardi, üniversitenin o dönemki İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir'i "FETÖ mollaları içinde akademik seviyesi en yüksek kişi" olarak anlatıyor.



Fotoğrafta: Ahmet Bedir

Kendisini FETÖ'nün Kara Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile Bedir'in tanıştırdığını söyleyen Vardi, birçok kez görüştüğü Öksüz ile temasının, "akademik çalışmalarına destek vermekle sınırlı kaldığını" iddia etti.

İDRİS NAİM ŞAHİN FETÖ'CÜLERİ SAVUNMUŞTU

İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.