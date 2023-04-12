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    • 12.04.2023 13:35
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    • 12.04.2023 13:55
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    FETÖ'den İyi Partili İdris Naim Şahin'e açık destek! FETÖ'cü Ahmet Bedir, Şahin için dua etti...

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalırken, İYİ Parti’nin YSK'ya sunduğu isimlerin kirli bağlantıları ve sicilleri deşifre oluyor. İyi Parti'nin Ordu'dan aday gösterdiği ve 17/25 Aralık Süreci’nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan İdris Naim Şahin için FETÖ'den açık destek geldi. FETÖ'cü Ahmet Bedir, İdris Naim Şahin için "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" şeklinde dua etti. Bedir'in FETÖ'nün mahrem imamları arasında olduğu bilirken Firari Adil Öksüz ile olan bağlantısı da yeniden akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’den İyi Partili Şahin’e açık destek!

    6+1'li koalisyonda yaşanan adaylık ve liste kavgalarının ardından CHP ve İyi Parti de adaylarını YSK'ya bildirdi.

    KÜFÜRBAZI FETÖ'CÜSU DOLANDIRICISI HEPSİ LİSTEDE
    14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi bildirilen listede İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin kirli sicilleri tek tek ortaya çıktı. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının kirli sicilleri de deşifre oldu.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri tepki çekti.

    FETÖ'DEN İDRİS NAİM ŞAİN'E AÇIK DESTEK
    Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.

    Listeye tepkiler yükselirken İdris Naim Şahin'e FETÖ'den açık destek geldi.

    FETÖ'CÜ AHMET BEDİR DUA ETTİ
    FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, İdris Naim Şahin için "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" şeklinde dua etti.

        AHMET BEDİR'İN ADİL ÖKSÜZ İLE OLAN TEMASI
        Bedir'in FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kilit isimlerinde firari darbeci Adil Öksüz ile olan kritik teması biliniyor.

        FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1990'da beraber mezun olduğu beş arkadaşının da örgütün simge isimleri arasında yer aldığı ve o isimlerden birinin Ahmet Bedir olduğu ortaya çıkmıştı.

        KHK İLE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
        Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin eski dekanı olan Prof. Dr. Ahmet Bedir, hain darbe girişiminin ardından HDK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında...

        YUNAN'A KAÇARKEN YAKALANAN FETÖ'CÜNÜN İTİRAFLARI
        Öte yandan 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz ve Harun Biniş'e yıllarca ders veren ve Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ'cü akademisyen Recep Vardi'nin itirafları da akıllarda.

        Ocak 2014'te Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Recep Vardi, üniversitenin o dönemki İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir'i "FETÖ mollaları içinde akademik seviyesi en yüksek kişi" olarak anlatıyor.


        Fotoğrafta: Ahmet Bedir

        Kendisini FETÖ'nün Kara Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile Bedir'in tanıştırdığını söyleyen Vardi, birçok kez görüştüğü Öksüz ile temasının, "akademik çalışmalarına destek vermekle sınırlı kaldığını" iddia etti.

        İDRİS NAİM ŞAHİN FETÖ'CÜLERİ SAVUNMUŞTU
        İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.

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