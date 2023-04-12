FETÖ'den İyi Partili İdris Naim Şahin'e açık destek! FETÖ'cü Ahmet Bedir, Şahin için dua etti...

6+1'li koalisyonda yaşanan adaylık ve liste kavgalarının ardından CHP ve İyi Parti de adaylarını YSK'ya bildirdi.
KÜFÜRBAZI FETÖ'CÜSU DOLANDIRICISI HEPSİ LİSTEDE
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi bildirilen listede İyi Parti'nin aday gösterdiği isimlerin kirli sicilleri tek tek ortaya çıktı. Kocaeli 1. sıradan küfürbaz Lütfü Türkkan'ı aday gösteren İyi Parti'nin Gaziantep ve Elazığ adaylarının kirli sicilleri de deşifre oldu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'de elebaşı Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan İrfan Sönmez'i Elazığ 1. sıradan aday gösterdi. İyi Parti Gaziantep listesinden aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın hem borsadaki spekülatörlük iddialar hem de küfürlü tweet'leri tepki çekti.
FETÖ'DEN İDRİS NAİM ŞAİN'E AÇIK DESTEK
Listenin tepki çeken bir diğer ismi ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.
Listeye tepkiler yükselirken İdris Naim Şahin'e FETÖ'den açık destek geldi.
FETÖ'CÜ AHMET BEDİR DUA ETTİ
FETÖ'nün mahrem imamlarından Ahmet Bedir, İdris Naim Şahin için "Allahım, bu insanı insî şeytanlardan koru! Amin!" şeklinde dua etti.