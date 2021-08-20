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    • 20.08.2021 12:21
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    15 Temmuz'da çuvallayıp darbe ümidini Joe Biden dönemine saklayan FETÖ'cüler Afganistan haberiyle yıkıldı

    ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, ABD mandası taraftarı FETÖ'yü de derinden üzdü. Türkiye'de milletin direnişiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ümidini "muhalefete destek verip Erdoğan'ı devirme sözü veren" Biden yönetimine saklayan FETÖ üyeleri, Biden'ın Afganistan'daki ortaklarını satıp ülkeden çekilmesiyle korkuya kapıldı, yeni bir darbe ümidi taşıyanları endişe sardı... Afganistan'dan gelen haberler hüsrana uğrayan FETÖ'cüler, ABD'nin kendilerini de yarı yolda bırakacağını düşünerek birer birer "Biz şimdi ABD'ye nasıl güveneceğiz" demeye başladı.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cüler Afganistan haberiyle yıkıldı
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    Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ı devireceğim" sözü vermişti.


    15 Temmuz'da çuvallayan ne kadar FETÖ'cü varsa, Başkan Erdoğan'ı devirmek için Joe Biden'ın peşine takıldı. Yeni bir darbe ümidiyle hücrelerini diri tuttu.



    ABD ORTAKLARINI AFGANİSTAN'DA SATTI, TÜRKİYE'DEKİ ORTAKLARI TUTUŞTU
    15 Temmuz'da umduğunu bulamayıp ümidini Biden yönetimine saklayanlar, Afganistan'dan gelen haberle yıkıldı. Öyle ki Joe Biden yönetimindeki ABD, Afganistan'dan çekilme kararı aldı.

    ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilme sürecini başlattı.

    ABD'nin çekilmesiyle Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, ülke yönetimini kısa sürede ele aldı. ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın ülke yönetimini devralmasıyla ABD'ye güvenen çevreler hayal kırıklığına uğradı.

    Erdoğan'ın devrilmesi için ümidini Biden'a bağlayan FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer dünyayı etrafınızda toplayıp dünyaya liderlik yapacaksanız o zaman Afganistan'da yaptığınızın tam tersini yapacaksınız. Sizinle çalışan insanları bile arkada bırakarak "Amerika'ya güvenin" mesajını nasıl vereceksiniz?" sözleriyle Afganistan'daki ortaklarından desteğini çeken ABD'ye sitem etti.



        "ABD'YE NASIL GÜVENECEĞİZ"
        FETÖ'cü Uslu, "İronik şekilde ABD askeri yöntemleri bıraktı diploması ile insan hakları merkezli bir dış politika izleyeceğiz dedi ama dünyada oluşan"ABD'ye güvenilmez" imajını nasıl kurtaracak belli değil" sözleriyle "bundan sonra ABD'ye nasıl güveneceğiz" imasında bulundu.



        YENİ BİR DARBE HAZIRLIĞI MI VARDI?
        Emre Uslu'nun hayal kırıklığını yansıttığı bu sözler, "'Erdoğan'ı devireceğiz' diyen Joe Biden'dan alınan bir söz mü vardı?" sorusunu akıllara getirdi. Söz konusu açıklama, zihinlerde FETÖ'nün olası bir darbe hazırlığında olabileceği ihtimalini canlandırdı.

        TARIK TOROS DA ABD'YE KIRGIN
        Bir diğer FETÖ'cü Tarık Toros, sosyal medyadan benzer bir açıklama yaptı. ABD'den bölgedeki dostlarını "öylece bıraktıkları" için kırılan Toros, "Biden.. 'Kabil düşmeden 5 hafta kadar önce, Kabil düşmeyecek, Çünkü destekliyoruz, Afgan hükümeti Taliban'a göre çok güçlü, ABD elçiliği çatısına inen helikopterle insan kurtarılmayacak...' mealinde konuşuyor. Amerikan ordusunun gücünü övüyor. Çoğu yaşandı." sözleriyle ABD'ye kırgınlığını dile getirdi.

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