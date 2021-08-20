15 Temmuz'da çuvallayıp darbe ümidini Joe Biden dönemine saklayan FETÖ'cüler Afganistan haberiyle yıkıldı

TARIK TOROS DA ABD'YE KIRGIN

Bir diğer FETÖ'cü Tarık Toros, sosyal medyadan benzer bir açıklama yaptı. ABD'den bölgedeki dostlarını "öylece bıraktıkları" için kırılan Toros, "Biden.. 'Kabil düşmeden 5 hafta kadar önce, Kabil düşmeyecek, Çünkü destekliyoruz, Afgan hükümeti Taliban'a göre çok güçlü, ABD elçiliği çatısına inen helikopterle insan kurtarılmayacak...' mealinde konuşuyor. Amerikan ordusunun gücünü övüyor. Çoğu yaşandı." sözleriyle ABD'ye kırgınlığını dile getirdi.

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