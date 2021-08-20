15 Temmuz'da çuvallayıp darbe ümidini Joe Biden dönemine saklayan FETÖ'cüler Afganistan haberiyle yıkıldı

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almış, Erdoğan'a karşı muhalefeti savunmaları gerektiğini belirterek, "Erdoğan'ı devireceğim" sözü vermişti.
15 Temmuz'da çuvallayan ne kadar FETÖ'cü varsa, Başkan Erdoğan'ı devirmek için Joe Biden'ın peşine takıldı. Yeni bir darbe ümidiyle hücrelerini diri tuttu.
ABD ORTAKLARINI AFGANİSTAN'DA SATTI, TÜRKİYE'DEKİ ORTAKLARI TUTUŞTU
15 Temmuz'da umduğunu bulamayıp ümidini Biden yönetimine saklayanlar, Afganistan'dan gelen haberle yıkıldı. Öyle ki Joe Biden yönetimindeki ABD, Afganistan'dan çekilme kararı aldı.
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilme sürecini başlattı.
ABD'nin çekilmesiyle Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, ülke yönetimini kısa sürede ele aldı. ABD'nin çekilmesi ve Taliban'ın ülke yönetimini devralmasıyla ABD'ye güvenen çevreler hayal kırıklığına uğradı.
Erdoğan'ın devrilmesi için ümidini Biden'a bağlayan FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eğer dünyayı etrafınızda toplayıp dünyaya liderlik yapacaksanız o zaman Afganistan'da yaptığınızın tam tersini yapacaksınız. Sizinle çalışan insanları bile arkada bırakarak "Amerika'ya güvenin" mesajını nasıl vereceksiniz?" sözleriyle Afganistan'daki ortaklarından desteğini çeken ABD'ye sitem etti.