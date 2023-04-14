CHP ve DEVA arasında 'liste' çelişkisi! Sadullah Ergin başka konuşuyor Özgür Özel başka...

KILIÇDAROĞLU YILLAR ÖNCE SALLADIĞI ERGİN'İ SAVUNDU: OYLAR HEBA OLMASIN

Kılıçdaroğlu ise geçmişte "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" dediği Ergin'i 1. bölgeden aday listesine koymasını "Oylar heba olmasın" diyerek savundu.

Kılıçdaroğlu şunları söykedi;

"Sadullah bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Dolayısıyla oyların heba olmaması çin böyle bir akılcı politika izleniyor.