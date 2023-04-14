CHP ve DEVA arasında 'liste' çelişkisi! Sadullah Ergin başka konuşuyor Özgür Özel başka...

7'li koalisyonun adaylık savaşının ardından patlayan liste krizi CHP'li Özgür Özel ve DEVA Partili Sadullah Ergin arasındaki çelişkiyi de ortaya koydu.
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden seçime girme kararı aldı.
SADULLAH ERGİN CHP LİSTELERİNDEN ANKARA 1.BÖLGEYE YAZILDI
Bu kapsamda DEVA'lı Ergin de CHP listelerinden gösterilecek isimler arasında yerini aldı.
CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti.
KILIÇDAROĞLU YILLAR ÖNCE SALLADIĞI ERGİN'İ SAVUNDU: OYLAR HEBA OLMASIN
Kılıçdaroğlu ise geçmişte "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" dediği Ergin'i 1. bölgeden aday listesine koymasını "Oylar heba olmasın" diyerek savundu.
Kılıçdaroğlu şunları söykedi;
"Sadullah bey başka bir partinin adayı, diğer arkadaşlar da başka bir partinin adayı. Dolayısıyla oyların heba olmaması çin böyle bir akılcı politika izleniyor.
"SIKINTI ÇIKAR"
Biz onların iç işlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim iç işlerimize karışamazlar. Onlar ayrı partiler biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adayını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz, biri birbirimizin alanına girip üstü örtülü ya da açık eleştiri yaparsak asla doğru olmaz."
ÇANKAYA ÇELİŞKİSİ PATLADI
Kılıçdaroğlu'nun geçmişiyle çelişmesi ile birlikte bir çelişki de Ergin ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.