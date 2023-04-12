Son dakika: İYİ Parti listelerinde Akşener'in alicengiz oyunu! Milletvekili adaylığında dönen para şok etti

"CİDDİ PARALAR DÖNDÜ"

İYİ Parti listelerindeki krizin bir diğer noktası Şanlıurfa oldu.

Akşener'in kendisine "Seni Ankara'da milletvekili olarak görmek istiyorum" diyerek söz verdiğini, bu sebeple İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan istifa ederek milletvekili adayı olduğunu belirten Fedai Çakmaklı, "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum.