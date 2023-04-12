Son dakika: İYİ Parti listelerinde Akşener'in alicengiz oyunu! Milletvekili adaylığında dönen para şok etti

Her fırsatta demokrasi ve "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" vurgusu yapan İYİ Parti'deki milletvekili aday listesi, parti içinde kıyameti kopardı. Birçok ildeki temayüllerde görülen hile ve usulsüzlükler teşkilatları isyan ettirdi.
İzmir'deki temayül yoklamasına "uyduruk" diyerek tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de "Bunu bile bile meşru kabul etti" diyerek tepki gösterdi.
"HATA, HİLEDEN ONURLUDUR"
Sabah'ta yer alan habere göre, Antalya'daki temayül yoklaması da ince oyunlara sahne oldu. Milletvekili adayı olabilmek için görevinden ayrılan eski Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya adaylığından feragat ederek İYİ Parti'den ayrıldı.