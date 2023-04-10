Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'ye yapılan 539 milyon lira hazine yardımı Kandil'e mi gitti?

Terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından birinin siyasi ayağı HDP olduğu biliniyor. Daha önce tanıkların ifadeleriyle ortaya çıkan skandala göre Kandil'e giden paranın en önemli ayağı HDP'li belediyeler.
BLOKE KALDIRILDI: 539 MİLYON LİRA ÖDENECEĞİ BİLDİRİLDİ
HDP hakkında devam eden kapatma davası kapsamında hazine yardımına geçtiğimiz aylarda bloke konmuştu. Ancak seçime kısa bir süre kala Anayasa Mahkemesi (AYM) terörün siyasi ayağı HDP'nin hazine yardımı blokesinin oy çokluğu ile kaldırıldığını açıkladı. Bloke kararının kaldırılmasıyla 539 milyon TL ödeneceği bildirildi. Kararın, Anayasa Mahkemesi heyetinin 7'ye karşı 8 üyesinin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Bu süreçte seçime Yeşil Sol Parti üzerinden gireceğini açıklayan terörün siyasi ayağı HDP'nin kasasına milyonlarca lira girdi. Kelime oyunları yaparak farklı partilerle seçime giren HDP için bu yeni bir durum değil. Halkın vergileriyle hazineden ödenen yardımları alan HDP, Kandil'in talimatı ile yeni bir vurgunun planlarını yapmaya başladı.
YEŞİL SOL'UN SÖZCÜSÜNÜN PKK BAĞI!
Geçtiğimiz günlerde seçim bildirgesini açıklayan Yeşil Sol Partisi'nin Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün'ün PKK ile bağı ortaya çıkmıştı. Yeşil Sol Parti Eş sözcülüğü yürüten Çiğdem Kılıçgün'ün "Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma" suçundan 3 adet, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye sokulması" suçundan 1 adet kaydının bulunduğu bildirilmişit. Kılıçgün'ün aynı zamanda BDP Eski İl Başkanlığı, HDP Eski İstanbul İl Başkanlığı, HDP eski PM üyeliği, HDP Yürütme kurulu üyelikleri olduğu belirlenmişti. Bu durum HDP'nin Yeşil Sol Parti üzerinden oluşturduğu kurgunun nasıl bir tezgaha hizmet ettiğini de gözler önüne seriyor.