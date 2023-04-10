Bebek katili Abdullah Öcalan’a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti’den milletvekili adayı!

14 Mayıs'ta seçime girecek partiler, günlerdir merakla beklenen milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. AK Parti 3 dönem kuralını uygulayarak listelerinde büyük bir yeniliğe giderken, koalisyon masasında ise kriz çıktı.
CHP'nin masanın küçük ortaklarının adaylarına listesinde seçilecek sıralardan yer vermesi parti içinde kaos yaratırken, İYİ Parti'nin çıkardığı adaylar da tartışma konusu oldu. Seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkarak İYİ Parti'de bazı isimler dikkat çekti. Bu isimlerin başında da "teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi" isteyen İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Salim Ensarioğlu geldi.
BABASI İSTANBUL'DAN OĞLU DİYARBAKIR'DAN ADAY
Salim Ensarioğlu, İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olarak gösterilirken, Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1'nci sıradan aday listesine girdi.