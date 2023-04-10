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    • 10.04.2023 11:56
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    Bebek katili Abdullah Öcalan’a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti’den milletvekili adayı!

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı günler kala partiler YSK'ya listelerini sundu. İYİ Parti'nin listelerindeki iki isim ise büyük tartışma konusu oldu. Daha önce bebek katili Abdullah Öcalan’a “ev hapsi” isteyen ve HDP’ye yakınlığı ile bilinen Salim Ensarioğlu İstanbul 2. Bölge 2.sıradan milletvekili adayı gösterildi. Oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1.sıradan aday gösterildi.

    Öcalan’a ev hapsi isteyen İYİ Parti’den milletvekili adayı!

    14 Mayıs'ta seçime girecek partiler, günlerdir merakla beklenen milletvekili aday listelerini dün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. AK Parti 3 dönem kuralını uygulayarak listelerinde büyük bir yeniliğe giderken, koalisyon masasında ise kriz çıktı.

    CHP'nin masanın küçük ortaklarının adaylarına listesinde seçilecek sıralardan yer vermesi parti içinde kaos yaratırken, İYİ Parti'nin çıkardığı adaylar da tartışma konusu oldu. Seçimlere ortak listeyle girmek yerine kendi adaylarını çıkarak İYİ Parti'de bazı isimler dikkat çekti. Bu isimlerin başında da "teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi" isteyen İYİ Parti İstanbul milletvekili adayı Salim Ensarioğlu geldi.

    BABASI İSTANBUL'DAN OĞLU DİYARBAKIR'DAN ADAY
    Salim Ensarioğlu, İstanbul 2. Bölge 2'nci sıradan milletvekili adayı olarak gösterilirken, Ensarioğlu'nun oğlu Vejdin Ensarioğlu ise Diyarbakır 1'nci sıradan aday listesine girdi.

        2013'TE VERDİĞİ RÖPORTAJDA ÖCALAN İÇİN EV HAPSİ TALEP ETMİŞTİ
        İYİ Parti'den aday olmasına rağmen HDP'ye yakınlığı ile bilinen Ensarioğlu, 10 yıl önce verdiği bir röportajda terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan için ev hapsi istemişti. O dönem kapatılan BDP'ye verilen oylarla ilgili konuşan Ensarioğlu, "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur." ifadelerini kullanmıştı.

        "ÖCALAN'A DAHA ILIMLI EV HAPSİ GİBİ İMKAN TANINMALI"
        Daha sonra sözlerini sürdüren Ensarioğlu, İmralı'da tutuklu bulunan Öcalan'a daha iyi imkanlar sağlanması gerektiğini söyleyerek "Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir." dedi.

        Salim Ensarioğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle: "Halkın BDP'ye verdiği oyların yüzde 95'i Öcalan'a veriliyor. Bu nedenle Kandil'de başka yerler de Öcalan'a uyuyor. Netice olarak lider odur. Bana göre Öcalan'a daha ılımlı işte bir ev hapsi gibi imkan tanınarak, ister televizyonla, ister telefonla, görüntülü, görüntüsüz, gibi bir ortam sağlanması gerekir. Netice itibarı ile bizim sorunumuz, Öcalan'ın 100 metre karede mi, 200 metre karede mi oturduğu değildir. Bizim temel sorunumuz bu olayın çözülmesidir. Birbirimizi böyle çocuksu hareketlerle, işte yok biz burada tutarız, gibi meseleler değildir. Mesele, bu olayın çözülmesidir. Durum böyle olduğuna göre o zaman Öcalan tripleks dairede de oturabilir, villada da oturabilir. Yanına sekreter, danışman ve teknolojik imkanlar gibi imkanlar da tanınmalıdır. Bu olayın bir an önce bitmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır."
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        Emlak konut
        Haberler Güncel Bebek katili Abdullah Öcalan’a ev hapsi isteyen Salim Ensarioğlu İYİ Parti’den milletvekili adayı!
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