Başkan Erdoğan'dan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıkıyor. Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı. Başkan Erdoğan toplantıda konuşmasını gerçekleştiriyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Şu karşımdaki tabloyu, Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde, Türkiye Yüzyılının muştusu olarak görüyorum.
Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız, ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan kalpleriniz, dosta güven veren, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Bugün bu salonda; Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki vakur duruşundan... Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği çınarın üç kıta yedi iklime yayılan cesametinden... Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u alarak, çağ açıp çağ kapatan fethinden… Gazi Mustafa Kemal'in 600 asırlık bir cihan devletinden geride kalanlar üzerinde kurduğu Cumhuriyetimizin heyecanından... Rahmetli Menderes'in, tam 73 yıl önce, 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdığı, "Yeter Söz Milletindir" haykırışından... Rahmetli Özal'ın, "Türkiye'ye çağ atlatma" azminden... Rahmetli Erbakan'ın, "Önce ahlak ve maniveyat" ilkesi üzerine kurduğu Sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden... Rahmetli Türkeş'in, Türk Dünyasının birliği ve Türk Devletinin ebed müddet ayakta kalması uğrunda verdiği mücadeleden... Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun, ömrü boyunca vatanını sevmenin çilesini çekerken sergilediği asil duruşundan... AK Parti'nin 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından… Velhasıl ilhamını, bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum.
BİZİM YETER DEMEMİZ BAY BAY KEMAL'İN "YETER" DEMESİNE BENZEMEZ
Allah'ın izniyle, yine bir 14 Mayıs arifesinde, 1950'deki inanç ve iradeyle, bir kez daha "Yeter söz Milletindir" demek, "Yeter Söz de, Karar da, Gelecek de Milletindir" demek için bir aradayız. Bizim yeter dememiz Bay Bay Kemal'in "yeter" demesine benzemez.
REİS'E HAY HAY KEMAL'E BAY BAY
Manisa teşkilatının açtığı pankartı okuyan Başkan Erdoğan, "Reis'e hay hay Kemal'e bay bay" dedi.
Hayatlarını mücadeleye adamış milletin adamlarının kiminin sonu darağacında bitmiş olsa da, yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler, süngüleriyle bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Küresel emperyalistlerin içerideki ve dışarıdaki tetikçilerinin hoyratlıkları, bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesaplarıyla girişilen sayısız teşebbüs, bu ateşi söndürmeyi başaramadı.
Hamdolsun milletimiz, her seferinde iradesine sahip çıktı, istiklaline ve istikbaline sahip çıktı, yönünü aydınlık geleceğine çevirdi. AK Parti, işte bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarak, milletimizle gönül gönüle, omuz omuza tarihi bir demokrasi ve kalkınma mücadelesi yürütüyor.
"'TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN DOĞRU ADIMLAR' DİYEREK, BİR KEZ DAHA MİLLETİMİZİN HUZURUNDAYIZ"
Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimi, bu çetin mücadelenin yeni adımı, yeni bir safhası olarak yaşadık. 2002 seçimlerine "Tek Başına İş Başına" diyerek gittik, milletimiz bizi tek başımıza iktidara getirdi. 2007 seçimlerine "Durmak Yok Yola Devam" diyerek gittik, milletimiz yolumuzu tekrar açtı. 2011 seçimlerine "İstikrar Sürsün Türkiye Büyüsün" diyerek gittik, milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı. 2015 seçimlerine "Sen-ben Yok Türkiye Var" diyerek gittik, Türkiye'yi yanımızda bulduk. 2018 seçimlerine "Vakit Türkiye Vakti" diyerek gittik, milletimizden yeni yönetim sistemimize onay aldık. Bugün de, "Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar" diyerek, bir kez daha milletimizin huzurundayız.
Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılının kapısını aralamak için buradayız. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta milletimizin huzuruna çıkacak kadrosu olarak, ahdimizi yenilemek için bir aradayız.
"Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını, dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı, yarın değil hemen şimdi" Evet, Türkiye Yüzyılının yürüyüşünü yarın değil hemen şimdi başlatmak için bugün burada beraberiz.
Bu yürüyüşün gücünü; Milli mücadeleyi başarıya ulaştırıp son devletimizi kuran ve yaşatan şehitlerimizin, gazilerimizin, ebediyete irtihal etmiş büyüklerimizin manevi mirasından alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü; Son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetlerden alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü; Geçmişte yaşadıkları zulümlerin, haksızlıkların, baskıların yol açtığı hak ve özgürlük hasretlerini dindirdiğimiz herkesten alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü; Türküyle Kürdüyle, Sünnisiyle Alevisiyle, Romanıyla Gayrimüslimiyle, istisnasız bu ülkenin tüm vatandaşlarını, analarının ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlükleriyle buluşturmaktan alıyoruz.
TÜRKİYE YÜZYILI TÜM İNSANLIĞIN ORTAK VİZYONUDUR
Türkiye Yüzyılı, sadece bizim değil, İslam Âleminden Türk Dünyasına, Balkanlardan Kafkaslara, Asya'dan Afrika'ya tüm dostlarımızın, tüm insanlığın ortak vizyonudur. Çünkü Türkiye sadece 780 bin kilometrekareden ibaret bir ülkenin, Türk Milleti sadece 85 milyon nüfustan ibaret bir toplumun adı değildir. Kalbi bizimle atan her kardeşimiz bu ülkenin ve bu milletin bir parçasıdır. Rabbim gazamızı mübarek eylesin. Rabbim yolumuzu açık eylesin. Rabbim zaferimizi kutlu eylesin.
Yaşadığımız her saldırı, her felaket, her acı, bilhassa da 6 Şubat depremleri, birliğimizi daha çok sıkılaştırmamız, beraberliğimize daha çok sahip çıkmamız, kardeşliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Biz Türkiye olarak önce, altyapımızla, üretimimizle, güvenliğimizle, diplomasimizle, her şeyimizle kendi ayaklarımızın üzerinde duracağız. Ancak bunu sağladıktan sonra bize uzanan elleri tutabilir, bize el uzatanların yardımlarını kabul edebiliriz. Çünkü kanımızla, canımızla, alın terimizle kendimize vatan yaptığımız bu kadim coğrafya, binlerce yıldır olduğu gibi bugün de, tüm dünyanın gözünü diktiği yerdir.