7'li koalisyonun 'Gelecek'i karanlık! "Tek paydamız Erdoğan düşmanlığı" itirafı: İş birliğimiz zorunlu, CHP'nin de bize ihtiyacı var



Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.



Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.

Hem CHP hem de İYİ Parti listelerine FETÖ'den PKK yandaşlığına, kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim ittifakta büyük bir huzursuzluğa neden oldu.



"KÜÇÜK KIYAMET, KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"

Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "Küçük Kıyamet ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar" yorumunu yaptı.