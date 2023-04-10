7'li koalisyonun 'Gelecek'i karanlık! "Tek paydamız Erdoğan düşmanlığı" itirafı: İş birliğimiz zorunlu, CHP'nin de bize ihtiyacı var

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun kirli, yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef.
Koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar CHP listesinden girecekler. CHP, İYİ Parti ile fermuar yöntemi kullanarak illeri ve listeyi belirledi.
Hem CHP hem de İYİ Parti listelerine FETÖ'den PKK yandaşlığına, kutsallarımıza hakaret etmekten birbirleri hakkında ağza alınmayacak hakaret edenlere kadar çok sayıda sicili kabarık isim ittifakta büyük bir huzursuzluğa neden oldu.
"KÜÇÜK KIYAMET, KRİZİN BÜYÜĞÜ DAHA SONRA YAŞANACAK"
Şu an yaşanan ve daha dozu artacak olan krizi "Küçük Kıyamet ve TBMM'de avuç avuç atılan mermilerin sebebi" başlığıyla köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener "Artık çok geç; PKK/HDP ile iş tutulmasına ses çıkarmayanlar, bu isimler üzerinden kıyameti koparıyor. Ama bu henüz "Küçük Kıyamet", büyüğünü daha sonra yaşayacaklar" yorumunu yaptı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında kaos ve krizlerle cebelleşen 7'li koalisyonun CHP listelerinden seçime girecek olan küçük ortağı Gelecek Partisi'nden çarpıcı bir çıkış geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Cumhurbaşkanlığını kazanmak için zorunlu bir iş birliği yaptığımızı bilerek konuşulması gerekir. Bizim CHP'ye ihtiyacımız, onların bize ihtiyacı kadardır" açıklamasını yaptı.
"Bizim tek ortak paydamız Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan gitsin diye tüm benzemezler bir araya geldik" itirafında bulunan Özdağ'ın CHP'ye karşı kuyruğu dik tutma, Gelecek tabanının gazını alma girişimi de dikkatlerden kaçmadı.