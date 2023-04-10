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    • Haberler
    • 10.04.2023 19:44
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    • 10.04.2023 19:44
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    AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Başkentte bazı yollar, yarın 11.00'de başlayacak AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na yönelik emniyet tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü; kapatılacak yolları sürücülerle paylaştı.

    takvim.com.tr
    Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek toplantı sona erene kadar çevredeki bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak.

    KAPATILACAK YOLLAR BELİRLENDİ
    Buna göre, Cumhuriyet Caddesi'nin Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Gar Kavşağı ile kavşağa bağlanan ve açılan yan varyantların tamamı (alt geçit hariç), Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı trafiğine kapatılacak.

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    Haberler Haberler AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı! Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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