Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pendik'teki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Bak bak neler yazmışlar oraya, "Bay bay Kemal iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam, batırır bu ülkeyi".

Kardeşlerim bu kardeşinizin size neyi anlatsın, Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'yi sordular, Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? 7'li masa hala anlaşamadı. Yarın listelerinde kimler var göreceğiz.

BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var.

BAY BAY KEMAL SEN NE ANLARSIN!

Bu zor günlerinden üstesinden hep birlikte geleceğiz. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masasının farkını görüyorsunuz. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır. Bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Bay bay Kemal sen ne anlarsın bu işlerden ya? Belediyeleriniz ne yaptı, anlat da bir görelim. Biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız.

YATIRIMLAR

Şimdi TEKNOFEST yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon insanımızın talebini karşıladık. Maaşlarını verdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık mı? Milli muharip uçağımızı Hürjet'i hangardan çıkardık.

Kumar masasının gündeminde sadece kavga var.

"YARIN UÇAK GEMİMİZİ TSK'YA TESLİM EDİYORUZ"

Yarın Tuzla'da uçak gemimizi TSK'ya teslim ediyoruz. Bu törene İHA'larımız SİHA'larımız iniş yapacaklar. Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Yaparsa, yaparsa, yaparsa... Ben hazırım siz de hazır mısınız?