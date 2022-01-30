DHKP-C'li terörist her şeyi itiraf etti! Dilek Doğan dosyasına bakan savcının iple boğulması, Taksim'de polis memurunu rehin alma...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada jandarma görevlilerince ifadesi alınan örgütün sözde İstanbul Anadolu bölge sorumlusu K.K, 45 sayfalık beyanında önemli bir konumda bulunduğu örgütle ilgili tüm bildiklerini anlattı.
Üniversiteden siyasi olaylara katılmaktan gözaltına alındığı için atıldığını ve hakkında açılmış birçok dosya bulunduğunu belirten K.K, "Terör örgütüne neden ve nerede girdiği" sorusuna karşılık, "yaşadıkları bazı olaylar sonrasında arayış içine girdiği, bir yıl dünyadaki devrimci hareketleri araştırdığı ve Türkiye'de en çok DHKP-C'nin eylemlerini gördüğü" beyanında bulundu.
ÖRGÜTE NASIL GİRDİĞİNİ ANLATTI
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a yönelik eylemi YouTube'da izleyerek örgüte sempati duymaya başladığını anlatan K.K, örgüte ait "Yürüyüş" dergisi satış standında DHKP-C ile ilk bağlantısını kurduğunu, Okmeydanı Gençlik Derneğine sık sık gidip geldiğini ve bu şekilde devrimciliğe başladığını söyledi.
"EYLEMCİ BİZE HALAY ÇEKTİRDİ"
Okmeydanı'nda tutuklanıp Silivri Cezaevi'nde yattığını ve 60 gün sonra tahliye edildiğini belirten K.K, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Emniyet Müdürlüğüne örgüt tarafından yapılan saldırıyla ilgili şunları kaydetti:
"Üniversite eyleminde tekrar gözaltına alınıp serbest bırakıldık. Avukatım B.T. idi. Gençlik binasında geçirdiğimiz bir günde D.U. bana gelip A.K. ve A.T. ile Grup Yorum'un '5. Tam Bağımsız Konseri Komitesi'nde görevli olduğumuzu söyledi. İdil Kültür Merkezi'nde katıldığımız komite toplantısında A.A, H.B, B.K. ve ismini hatırlamadığım birkaç kişi daha vardı. Ertesi gün D.U'nun da bulunduğu komite toplantısında 'Grup Yorum konserinin yasaklanması halinde direnerek bu konseri yapacağız, gerekirse insanlar bizim talimatlarımızla ölecek.' denildi. 3 Mart 2016'daki Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e Çiğdem abla ve Berna'nın yaptığı silahlı eylemden 1-2 gece önce Çiğdem abla, gençlikte akşam evlere dağılmadan önce bize orada halay çektirdi. Şarkı, türkü söyleyerek dağıldık. Birkaç gün sonra sabah gençlik binasına gittiğimde, televizyondan Çiğdem abla ve Berna'nın yaptığı silahlı eylemi gördüm. Örnektepe Mahallesi'nde duvarlara 'Berna Yılmaz, Çiğdem Yakşi ölümsüzdür, Halk Cephesi' yazdık."