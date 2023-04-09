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    • 09.04.2023 22:04
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    • 09.04.2023 22:19
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    Hain dediği Veli Ağbaba ile aynı listede! CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Cemal Enginyurt'un o sözleri yeniden gündem

    14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşılık CHP’den milletvekili isteyen partilerden birisi de Demokrat Parti. Demokrat Parti’nin Cemal Enginyurt’u CHP listelerinden aday göstermesinin ardından Enginyurt’un bir açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Geçmişte "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" ifadelerini kullanan Enginyurt "Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek?" demişti.

    Hain dediği Veli Ağbaba ile aynı listede!

    Türkiye'nin gözü 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde. 600 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimi için sayılı günler kaldı. Partilerin milletvekili listeleri de belli oldu. 7'li Koalisyonun lokomotifi CHP, 4 partiyi listeleriyle Meclis'e taşıma telaşında. Tartışmaların odağındaki CHP milletvekili listesinde DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi adayları da yer alacak.

    CEMAL ENGİNYURT'UN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU I VİDEO İZLE

    ÖYLE SÖZLER SÖYLEDİ Kİ...

    Demokrat Parti kontenjanından CHP İstanbul 1. Bölge 9. sıra adayı olan Cemal Enginyurt ise geçmişteki sözleriyle tekrar gündemde. Enginyurt'un CHP ve CHP'li vekillerle ilgili söylediği sözler yenilir yutulur cinsten değil.

    CHP TERÖRİSTLERE HAMİLİK YAPIYOR

    CHP'nin teröristlere hamilik yaptığını dile getiren Enginyurt bir TV programında özellikle CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel'i hedef alarak sert sözlerle yüklenmişti.

        "ÖZGÜR DENEN OĞLAN VELİ AĞBABA DENEN HAİN"
        MHP'de siyaset yaptığı dönemde "Bir Cumhur İttifakı var bir de zillet ittifakı" diyen Enginyurt "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" sözleriyle başladığı konuşmayı şöyle sürdürüyor: Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek? Yüreğinde geçmişte arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesilde Fırat Çakıroğlu'nun şehadetini taşıyan ve katillerini bilenler asla katillerine oy vermeyeceklerdir. CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Böyle insanların olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecekler? Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı.
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        Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından açık açık özerlik mesajı
        Haberler Güncel Hain dediği Veli Ağbaba ile aynı listede! CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Cemal Enginyurt'un o sözleri yeniden gündem
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