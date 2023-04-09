Hain dediği Veli Ağbaba ile aynı listede! CHP listelerinden milletvekili adayı gösterilen Cemal Enginyurt'un o sözleri yeniden gündem

Türkiye'nin gözü 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde. 600 milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimi için sayılı günler kaldı. Partilerin milletvekili listeleri de belli oldu. 7'li Koalisyonun lokomotifi CHP, 4 partiyi listeleriyle Meclis'e taşıma telaşında. Tartışmaların odağındaki CHP milletvekili listesinde DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi adayları da yer alacak.
CEMAL ENGİNYURT'UN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU I VİDEO İZLE
ÖYLE SÖZLER SÖYLEDİ Kİ...
Demokrat Parti kontenjanından CHP İstanbul 1. Bölge 9. sıra adayı olan Cemal Enginyurt ise geçmişteki sözleriyle tekrar gündemde. Enginyurt'un CHP ve CHP'li vekillerle ilgili söylediği sözler yenilir yutulur cinsten değil.
CHP TERÖRİSTLERE HAMİLİK YAPIYOR
CHP'nin teröristlere hamilik yaptığını dile getiren Enginyurt bir TV programında özellikle CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel'i hedef alarak sert sözlerle yüklenmişti.