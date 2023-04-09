Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan HDPKK ve sapkın LGBT lobisini destekleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, çok özel açıklamalarda bulundu. 1998'de kapatılan Refah Partisi'nin logosu sökülürken çekilen ikonik fotoğrafı gösterdiğimizde duygusal anlar yaşayan Erbakan, "Allah bize Milli Görüş çizgisinde devam etmeyi nasip etsin" dedi. İşte Erbakan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları...
AKLI BAŞINDA HER İNSAN, KADIN DÜŞMANI OLMADIĞIMIZI ANLAR
Bizi kadın düşmanı bir parti gibi göstermek ve Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakmak için haberler yapılıyor. Türkiye'de 30 milyon kadın seçmen oy kullanacak. Aklı başında her insan, halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir. 6284 konusu hakkında sosyal gerekçelerimiz var. Boşanmalara yol açabiliyor, kadını koruyayım derken erkeği mağdur ediyor. 2 milyona yakın baba evden uzaklaştırıldı, çok sayıda yuva yıkıldı. Biz bunların önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz.
BİZİM İÇİN BAKANLIK, VEKİLLİK DEĞİL PRENSİPLER KIYMETLİ
AK Parti ile bir görüşme yapmıştık. Üzerinde hassas olduğumuz mutabakat maddelerinin imzalanmasının mümkün olmayacağına yönelik bir durum vardı. Biz bakanlık, vekillik istemiyoruz. Ama bu prensiplerimiz bizim için kıymetlidir. Uzlaşı çıkmayınca biz de adaylığımızı duyurmuştuk. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bizleri davet ettiler, orada bu mutabakatın sorun olmayacağını, imza altına alınabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı duyurduk.