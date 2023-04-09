Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan HDPKK ve sapkın LGBT lobisini destekleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki!



SAYIN ERDOĞAN PARTİMİZDE BELKİ BİZDEN

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Bey ile anılarımız yeniden canlandı. Genel Merkez'imizde belki de bizden daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışması olmuştur. Gençlik Kolları'ndan bu yana Erbakan Hoca'mızla birlikteydi.





CHP '100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ' DİYENLERE SES ÇIKARMIYOR

Cumhur İttifakı'na katılma sebeplerimizden biri de karşı bloğun yapısıdır. Burada sol, sosyalist, komünist, her türlü fraksiyon bir araya gelmiş. Artık HDP'yi de geçti bu iş, tamamen PKK'nın açık desteğini görüyoruz. Bu bloğun milletin hayrına olmayacağı ortada. 'O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek' diyorlar. 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen bir Altılı Masa var. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor.

14 MAYIS, MİLLİ GÖRÜŞ İLE KARŞITLARININ MÜCADELESİ OLACAK

Milli Görüş tabanlı seçmene CHP için oy verdirecekler. Eylemler ve söylemler göz önüne alındığında Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına taşımak vebaldir. 'LGBT aile yapısını bozmaz' diyen bir insan. Bu zihniyetteki bir insanı nasıl cumhurbaşkanı yapıyorsunuz? Milli Görüş'e zıt bir tablo var. 14 Mayıs, Milli Görüş ile gayri Milli Görüş'ün mücadelesine sahne olacak.