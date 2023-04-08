Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye iade edildi





Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.