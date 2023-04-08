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    • 08.04.2023 23:20
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    Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye iade edildi

    Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Uruguay'daki işlerini takip ettiği belirtilen Osman Naim Kaya, Adalet Bakanlığı'nın girişimlerinin ardından Türkiye'ye iade edildi. Kaya, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. İstanbul Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçilen Kaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

    ''Çiftlik Bank'' davasının bir numaralı sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.



    Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.



    Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

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    Haberler Güncel Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sağ kolu Türkiye'ye iade edildi
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