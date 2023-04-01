Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı





ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM

CHP cephesi bir umutla gittiği Memleket Partisi Genel Merkezi'nden hayal kırıklığı ile ayrıldı.



Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etmişti.

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ŞİŞİRİLMİŞ, HAYAL DÜNYASINDA, İNTİHARA DOĞRU GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını ve sözde sanatçıları çok rahatsız etti.



Merdan Yanardağ, "Bu ziyaretle kamuoyunun beklentisi karşılanmış oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti. Bu teklife gelmeyen bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" sözleriyle İnce'yi hedef aldı.