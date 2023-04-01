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    • 02.04.2023 00:15
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    • 02.04.2023 00:40
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    Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı

    Aday olma sürecinde her türlü hakarete maruz kalan Muharrem İnce sonunda patladı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, 7'li koalisyon ve eski partisi CHP'yi topa tuttu. "13 toplantıda başkanın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifak memleketi yönetemez" diyen İnce, "Biri kalk gidelim, diğeri otur bekleyelim diyen bir yapı ülkeyi yönetemez. Seçmen bunu görür. Buradaki beceriksizliği, tutarsızlığı gören, masanın bileşenlerine gönlü razı olmayan, masadaki birlikteliği ilkesel değil menfaat icabı gören seçmeni ikna edemeyenler, diğer adayları, ihale mafyası usulleri ile yarışmadan düşürmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Muharrem İnce’den veryansın!

    100 bin imzayı toplayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olmuştu.



    Adaylığının öncesinde kendisine çağrıda bulunan çok sayıda sözde sanatçı ve fondaş gazeteci, 100 bin imzanın ardından adeta saldırıya geçmiş ve ağır hakaretler yağdırmıştı.

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    İNCE'YE ÖNCE BASKI SONRASI ZİYARET
    'Adaylıktan çekil' baskısından sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşme talebinin olduğunu söyleyerek ziyarette bulunmuştu.



    ADAYLIKTAN ÇEKİLMEYECEĞİM
    CHP cephesi bir umutla gittiği Memleket Partisi Genel Merkezi'nden hayal kırıklığı ile ayrıldı.

    Görüşme sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Biz döne döne Köroğlu gibi çatışıyoruz. FETÖ'cüler PKK'lılar bize ateş ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu hoş geldiniz, güle güle. Erdoğan gitmelidir. İttifaklar olmalıdır ancak bunlar ilke ittifakları olmalı" diyerek adaylıktan çekilmeyeceğini ifade etmişti.

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    ŞİŞİRİLMİŞ, HAYAL DÜNYASINDA, İNTİHARA DOĞRU GİDİYOR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ağırlayan Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekilmiyorum" ifadesi CHP medyasını ve sözde sanatçıları çok rahatsız etti.

    Merdan Yanardağ, "Bu ziyaretle kamuoyunun beklentisi karşılanmış oldu. Muharrem İnce adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti. Bu teklife gelmeyen bir hayal dünyasında yüzen, kendisinin bu yarışa yüzde 28 ile başlayacağını zanneden gerçeklikten ve toplumdan kopmuş bir siyasetçi portresi var karşımızda. Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor" sözleriyle İnce'yi hedef aldı.



        Ece Üner'in ise TV100 ekranlarına davet ettiği Muharrem İnce'nin vermiş olduğu karardan memnuniyetsizliği yüzünden okunuyordu.

        SOKAĞA ÇIKAMAYACAK KADAR RİSKİ GÖZE ALMANIZDAKİ MOTİVASYON NEDİR?
        İnce'nin sözünü kesen Üner, "Benim şu çok dikkatimi çekti. Altaylı'nın yayınında da bu gündeme geldi. Diyeli yüzde 48 aldı. Siz de yüzde 5 aldınız. Sokağa çıkamazsınız diyor. Siz de 'biliyorum' diyorsunuz. Sokağa çıkamayacak kadar büyük bir riski size göze aldıran motivasyon nedir?" diye sordu.

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        YANDAŞ ÜNLÜLER HAKARET YAĞDIRDI
        24 Haziran 2018 seçimlerinde, "Bir kar yağar ince ince marşı" twee'tiyle oyunu Muharrem İnce'ye vereceğini belli eden Athena grubu solisti, bu kez sert ifadelerle eleştiride bulundu.

        Sosyal medya hesabından, İnce'nin videosunu paylaşarak yorum yapan Özoğuz, şu ifadelere yer verdi:

        Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!

        Sözde sanatçı.

        Öte yandan aynı videoya oyuncu Şahan Gökbakar da yorum yaptı.

        İnce'yi eleştiren isimlerden biri olan Gökbakar da şu ifadeleri kullandı:
        Woooowww mükemmel bir konuşma! Metin yazarınız aynı olabilir mi? Bu laflar çok tanıdık. Beyaz elbiseli hanımefendinin mimikleri konuşmanın özeti...

        Not: yarın açıklama gelir, "konuşmaya ağız bükmedi, parti lahmacunumuzdan yediği için takılan maydanozu çıkartıyordu."

        Muharrem İnce'nin adaylığının muhalefete yaradığını düşünen ünlü isimler, tepkilerini sürdürürken bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi.

        2018 yılında İnce'yi desteklediğini belirten Vuslateri, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

            Söz konusu paylaşım, kısa sürede büyük bir etkileşim aldı.

            TEPKİ ÜZERİNE TEPKİ YAĞDI
            Öte yandan İnce'ye daha önce destek veren isimlerden Fazıl Say da sosyal medya hesaplarından Muharrem İnce'yi hedef aldı.



            MUHARREM İNCE'DEN VERYANSIN
            Yaptığı paylaşımda eski partisi CHP ile Altılı Masa'yı eleştiren İnce sert ifadeler kullandı. İnce'nin eleştiri oklarının ilk hedefi eski partisi CHP oldu.



            "BİZİ KENDİ DAR İKTİDARLARINA TEHDİT OLARAK GÖRDÜLER"
            CHP'nin 2018 seçimlerinde kendisini aday göstermesindeki amacın cumhurbaşkanı seçtirmek değil aslında partiden tasfiye etmek olduğunu belirten İnce şu ifadeleri kullandı:

            "Olup biteni içeriden bilen delegeler harekete geçerek 700 imza ile bu CHP yönetimini değiştirmek istediler ama bazı delegeler üzerinde kurulan baskı sonucu imzalarından geri döndüler. CHP'de siyaset yapmamızı imkânsız hale getiren bir ortam oluşturuldu. Biz CHP'den ayrılmadık, gönderildik. Gitmemiz için ellerinden geleni yaptılar, yalan söylediler iftira attılar. Çünkü bizi kendi dar iktidarlarına tehdit olarak gördüler. Atatürk diyenler, CHP'nin mirasına sahip çıkanlar, yeni CHP diye yutturulmaya çalışılan anlayışa eleştiri getirenler parti yönetimi tarafından istenmedi ve tasfiye edildi."



                "BİRİ KALK GİDELİM DİĞERİ OTUR BEKLEYELİM DİYEN BİR YAPI ÜLKEYİ YÖNETEMEZ"
                Memleket Partisi Başkanı İnce'nin bir diğer hedefi ise Altılı Masa oldu. Altılı Masa'nın siyaset mühendisliği olduğunu söyleyen İnce, '13 toplantıda başkanın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifak memleketi yönetemeyeceğini' ifade etti.

                İnce, Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerinde şu ifadeleri kullandı:

                "6'lı masa hayali bir koalisyondur. Bir siyaset mühendisliği projesidir. Partilerin tabanlarının sesine kulak vermeden yapılan tabanda karşılığı olmayan bir projedir. Gerçekte tabanda böyle bir ittifak yoktur. 13 toplantıda başkanın kim olacağını ancak belirleyebilen bir ittifak memleketi yönetemez. Seçmen kafa karışıklığı istemez, önünü görmek ve güvenmek ister ve birbirinden farklı sesler çıkaran bir yapıya tek bir partiymiş gibi oy veremez. Biri kalk gidelim, diğeri otur bekleyelim diyen bir yapı ülkeyi yönetemez. Seçmen bunu görür. Buradaki beceriksizliği, tutarsızlığı gören, masanın bileşenlerine gönlü razı olmayan, masadaki birlikteliği ilkesel değil menfaat icabı gören seçmeni ikna edemeyenler, diğer adayları, ihale mafyası usulleri ile yarışmadan düşürmeye çalışıyorlar. Hâlbuki herkesin yapması gereken seçmeni ikna etmektir."

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                Muharrem İnce’den veryansın!
                Haberler Güncel Adaylıktan çekilmediği için hedef tahtasına oturtulan Muharrem İnce 7'li koalisyon ve CHP'yi bombaladı
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