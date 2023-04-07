7!li koalisyonun ortak liste kararı tesadüf mü talimat mı? Koalisyonu bekleyen iki sorun

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyon seçimlere ortak liste ile girme kararı aldı.
Buna göre Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girecek.
'Ortak liste'yi ilk olarak PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan duymuştuk.
TERÖR ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN SEÇİM TAKTİĞİ
Bebek katili Karasu muhalefetin ortak liste ile seçime girmesinin daha karlı olacağını belirterek şunları yumurtlamıştı:
''Türkiye demokratikleşecekse, bu iktidara karşı da mücadele verilmesi gerekiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu açıdan Türkiye hakları açısından da bu iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu iktidar Türk halkına layık değil.
Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor.
Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani.
CHP'DE KRİZ YAKIN
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için küçük ortaklara vaat üstüne vaat vermesi CHP'de kriz çıkaracak gibi duruyor.
TESADÜF MÜ TALİMAT MI?
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Bu ne anlama geliyor? Partiler seçimlere kendi logolarıyla katılmayacak. Milletvekillerini CHP listelerinden aday gösterecek ve seçim çalışmalarında CHP'ye oy isteyecek" dedi.
Ortak liste kararının Kandil'den gelen bir talimat olduğunu söyleyen Barlas, "7'li Masa bu ortak liste kararını PKK'nın dayatmasıyla mı aldı yoksa tamamen tesadüf mü? Bu soru çok anlamlı mı bilmiyorum. Çünkü Erdoğan nefreti ile gözleri körelmiş bu 7'li koalisyon masasının terör, PKK ve milli güvenlikle ilgili hiçbir hassasiyetinin kalmadığını düşünüyorum" diye yazdı.