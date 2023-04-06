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    • 07.04.2023 00:43
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    CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler"

    CHP'liler ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yaşanan ittifak tartışmaları sonrası Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri MP standına saldırdı. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından o anlarla ilgili bir video yayınlanarak yaşananlara tepki gösterdi. Partililer kendilerine "hain" denildiğini iddia etti.

    takvim.com.tr
    CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı

    CHP'liler ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yaşanan ittifak tartışmaları sonrası saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde CHP'lilerin stant kurmak için alana gelen Memleket Partisi üyelerine saldırdığı bildirildi.

    CHP'LİLERDEN MEMLEKET PARTİSİ'NİN STANDINA SALDIRI | VİDEO İZLE


    Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı, Beykoz'da stant açtı. Aynı yerde CHP'nin de standının olması nedeniyle tartışma çıktı.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
    Tartışma Memleket Partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kaydedilen görüntüleri Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştı.

        Görüntülerde CHP'lilerle Memleket Partili bazı kişilerin tartıştığı görülüyor.

        "HAİN SÖZÜNÜ AYNEN İADE EDİYORUZ"
        Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.

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        Haberler Güncel CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler"
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