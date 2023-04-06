CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler"

CHP'liler ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında yaşanan ittifak tartışmaları sonrası saldırı görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde CHP'lilerin stant kurmak için alana gelen Memleket Partisi üyelerine saldırdığı bildirildi.
CHP'LİLERDEN MEMLEKET PARTİSİ'NİN STANDINA SALDIRI | VİDEO İZLE
Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi'nin Beykoz İlçe Başkanlığı, Beykoz'da stant açtı. Aynı yerde CHP'nin de standının olması nedeniyle tartışma çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tartışma Memleket Partililer tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaydedilen görüntüleri Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştı.