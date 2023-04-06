CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı! Skandal ifadeler: "Bize hain dediler"

"HAİN SÖZÜNÜ AYNEN İADE EDİYORUZ"

Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından video ile paylaşılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından standımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bizlere söylenen hain sözünü kendilerine aynen iade ediyoruz" denildi.

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