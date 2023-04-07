Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.

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Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözülmesi için destek sağlıyoruz. Tahıl koridorunu da ele aldık. İstanbul Tahıl Anlaşması ile müzakerelerin sonuç veridğini görüyoruz.

Rus tahılı ve gübresinin igracınınn önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız. Guterres'in de bu konuda gayretleri var. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması için ne yapabiliriz bu konu da da görüşmeler oldu. Tahıl Anlaşması2nın uzatılması için sorunların çözülmesi gerekiyor.

Libya konusunda ise; hem siyasi olarak hem diğer unsurları ile ülkenin birleştirilmiş bir güvenlik gücüne ihtiyacı olduğunu belirttik. Ülkenin birleştirilmesi için çabalarımızı devam ettireceğiz. Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlammasının imzalanması gerekiyor.

Suriye ile mormalleşme süreci için Rusya ile yakın istişare içinde olmaya devam edeceğiz.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk aşamasının açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Rusya'dan daha fazla turistin gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında yoğun bir gündemimiz var. Temas halinde olmaya devam edeceğiz.

Lavrov'un açıklamaları şu şekilde;

Deprem bölgesine yardımlarımızı sürdüreceğiz.

Suriye ile normalleşme sürecine çok önem veriyoruz.

Detaylar gelecek...