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    • 07.04.2023 15:10
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    Başkan Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul etti

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

    Başkan Erdoğan, Lavrov’u kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışileri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

    Görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan'ın dijital medya hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda görüşmeden bir foroğraf paylaşılırken "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti." notu düşüldü.

    ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmüştü.

    İki bakan görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

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