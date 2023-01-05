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    • Güncel
    • 05.01.2023 12:11
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    • 05.01.2023 12:40
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    Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve ikili ilişkiler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın gün içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüşmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan kritik temas!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

    BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO İZLE

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon görüşmesinde, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

    TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ
    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.


    BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI | VİDEO İZLE

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
        Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

        PKK/PYD/YPG TERÖRÜ ŞAM'LA GÖRÜŞME
        Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

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