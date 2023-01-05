Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ | VİDEO İZLE
TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ MERKEZİ
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI | VİDEO İZLE