Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ankara Büyükelçiyle görüşen CHP Liderine: ABD ve emperyalizmin paravan adayı!

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Ankara Büyükelçi ile CHP Lideri arasındaki görüşmeye tepki göstererek, "Alın birini vurun ötekine. Büyükelçinin muhatabı Kılıçdaroğlu mudur? Bu nasıl bir çirkefliktir? Büyükelçinin tutumu aynı zamanda iç siyasi gelişmelere müdahil olmaktır. ABD'nin ve küresel emperyalizmin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alın birini vurun ötekine. Büyükelçinin muhatabı Kılıçdaroğlu mudur? Bu nasıl bir çirkefliktir? Büyükelçinin tutumu aynı zamanda iç siyasi gelişmelere müdahil olmaktır. ABD'nin ve küresel emperyalizmin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu büyükelçiyi de alsın yanına, birlikte siyaset yapsınlar. Ben az söyledim, siz çok anlayın. Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle 14 Mayıs'ta şer güçleri alt edeceğiz" dedi.
CUMHUR İTTİFAKI YAPTI MI ADAM GİBİ YAPAR
Cumhur İttifakı olarak verdikleri her sözü tuttuklarını belirten Bahçeli, "Emekli maaşlarını asgari 7500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 2000 bin liraya yükselttik. Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine ulaştırdık. Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7500 liradan az olmayacak. Geçici işçilerimizi kadroya aldık. EYT sorununu çözdük. Sosyal devlet anlayışı tam olarak egemen oldu. Cumhur İttifakı yaptı mı adam gibi yapar" şeklinde konuştu.