Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ankara Büyükelçiyle görüşen CHP Liderine: ABD ve emperyalizmin paravan adayı!

GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye'mize sahip çıkacağız. Depremin ağır sonuçlarını ortadan kaldıracağız. Bölgesinde ve küresel zeminde güçlü Türkiye'yi birlikte kuracağız. "Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben" diyoruz. "Her şeyden Önce Türkiye" kararındayız. Ülkemizin gıpta edilecek dayanışma ve yardımlaşma iradesiyle çok kısa sürede ayağa kalkıp doğal felaketlerin derin izlerini sileceğine inanıyorum. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır" ifadelerini kullandı.