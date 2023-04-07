Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2023 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2023 11:43
    ABONE OL

    Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ankara Büyükelçiyle görüşen CHP Liderine: ABD ve emperyalizmin paravan adayı!

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Ankara Büyükelçi ile CHP Lideri arasındaki görüşmeye tepki göstererek, "Alın birini vurun ötekine. Büyükelçinin muhatabı Kılıçdaroğlu mudur? Bu nasıl bir çirkefliktir? Büyükelçinin tutumu aynı zamanda iç siyasi gelişmelere müdahil olmaktır. ABD’nin ve küresel emperyalizmin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur." dedi.

    CHP Liderine: ABD ve emperyalizmin paravan adayı!

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Ankara Büyükelçi ile CHP Lideri arasındaki görüşmeye tepki göstererek, "Alın birini vurun ötekine. Büyükelçinin muhatabı Kılıçdaroğlu mudur? Bu nasıl bir çirkefliktir? Büyükelçinin tutumu aynı zamanda iç siyasi gelişmelere müdahil olmaktır. ABD'nin ve küresel emperyalizmin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

    Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi Kılıçdaroğlu'yla görüşmesini değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alın birini vurun ötekine. Büyükelçinin muhatabı Kılıçdaroğlu mudur? Bu nasıl bir çirkefliktir? Büyükelçinin tutumu aynı zamanda iç siyasi gelişmelere müdahil olmaktır. ABD'nin ve küresel emperyalizmin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu büyükelçiyi de alsın yanına, birlikte siyaset yapsınlar. Ben az söyledim, siz çok anlayın. Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle 14 Mayıs'ta şer güçleri alt edeceğiz" dedi.

    CUMHUR İTTİFAKI YAPTI MI ADAM GİBİ YAPAR

    Cumhur İttifakı olarak verdikleri her sözü tuttuklarını belirten Bahçeli, "Emekli maaşlarını asgari 7500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 2000 bin liraya yükselttik. Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine ulaştırdık. Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7500 liradan az olmayacak. Geçici işçilerimizi kadroya aldık. EYT sorununu çözdük. Sosyal devlet anlayışı tam olarak egemen oldu. Cumhur İttifakı yaptı mı adam gibi yapar" şeklinde konuştu.

        KAYBEDECEKLERİNİ GÖRÜYORLAR

        14 Mayıs seçimlerine kendi amblem ve liste ile gireceklerini ifade eden Bahçeli, "Bu kararımız kesindir. Başarılı olacağımıza sonuna kadar da inanıyorum" dedi. Erdoğan'ın adaylığına itiraz arayışlarının boşuna olduğunu belirten Bahçeli, "Sayın Erdoğan'ın adaylığından ödleri patlıyor. Kaybedeceklerini görüyorlar. Cumhurbaşkanımızın adaylığını hazmedemeyenlere sufleyi küresel çıkar grupları, yeminli Türkiye düşmanları vermiştir. Kutlu yürüyüş devam edecektir" dedi.

        GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE KURACAĞIZ

        Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak Türkiye'mize sahip çıkacağız. Depremin ağır sonuçlarını ortadan kaldıracağız. Bölgesinde ve küresel zeminde güçlü Türkiye'yi birlikte kuracağız. "Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben" diyoruz. "Her şeyden Önce Türkiye" kararındayız. Ülkemizin gıpta edilecek dayanışma ve yardımlaşma iradesiyle çok kısa sürede ayağa kalkıp doğal felaketlerin derin izlerini sileceğine inanıyorum. Gayret bizden Tevfik Allah'tandır" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol
        Haberler Güncel Devlet Bahçeli'den ABD'nin Ankara Büyükelçiyle görüşen CHP Liderine: ABD ve emperyalizmin paravan adayı!
            loading
            SON DAKİKA