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    • 06.04.2023 07:02
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    CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'ye verilecek

    7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ile temasları hız kazandı. Son olarak Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeff Flake ile görüşmüştü. Görüşmede neler vaat edildiği merak konusu olurken, TAKVİM Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'ın haberi büyük dikkat çekti. ABD, Ankara'ya özel bir tim gönderdi. 10 kişilik bu ekip, Kılıçdaroğlu'nun gizli görüşmelerini gerçekleştirdiği Marriott Otel’e yerleşti. Sonra da anket yapmak için başta deprem bölgesi olmak üzere birçok şehre gitti.

    takvim.com.tr
    CHP- ABD temasları hız kazandı!

    Terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK'nın da desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ile temasları hız kazandı.

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    'İCAZET' ADIMLARINA TAM GAZ DEVAM
    Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday seçilmesinin ardında da 'icazet' adımlarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor.

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    KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD
    Son olarak ise Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya gelmişti. Masada ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı…

    6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.



    Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.

    Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti.



    ANKET TİMİ MARRİOTT'TA
    Tüm bu yaşananların gölgesinde TAKVİM Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç imzalı haber büyük dikkat çekti. 'Anket timi Marriott'ta' başlıklı habere göre;

    Esenboğa Havalimanı'na birkaç gün önce bir uçak indi! ABD'nin diplomatik araçları, kapıya geldi. Uçaktaki 10 kişi, zırhlı otomobillere bindi. ABD Elçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'e yerleşti.

    Ekip, bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından da seçim anketi için Anadolu'ya geçti. Sonuçların, geçen hafta Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake'e teslim edileceği öğrenildi.



        BÜYÜKELÇİ FLAKE'İN EKİBİ SAHADA
        JW Marriott Otel, ABD Büyükelçiliği'ne 50 metre uzaklıkta... (Bülent Erandaç)

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        AKILLARA MARRİOTT OTEL'DEKİ SIR GÖRÜŞME GELDİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "noter olmam" diyerek masadan kalktı. Ama 72 saat sonra İmamoğlu ve Yavaş'ı "Başkan yardımcısı olacaklar" diye dayattı. Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'de uzlaşma sağlamıştı.

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        Erdoğan’dan canlı yayında önemli açıklamalar
        Haberler Güncel CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'ye verilecek
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