CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'ye verilecek

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK'nın da desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ile temasları hız kazandı.
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'İCAZET' ADIMLARINA TAM GAZ DEVAM
Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday seçilmesinin ardında da 'icazet' adımlarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor.
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KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD
Son olarak ise Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya gelmişti. Masada ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı…
6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.
Metinde 'Kayyum uygulamalarına son vereceğiz' ifadeleri yer alıyor, KHK ile ilgili vaatler veriliyor. Kanal İstanbul'a ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkılıyor.
Flake ile yapılan görüşmede Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin masaya getirmesi "Kılıçdaroğlu onay makamı olarak ABD'yi görüyor" yorumlarını da beraberinde getirmişti.
ANKET TİMİ MARRİOTT'TA
Tüm bu yaşananların gölgesinde TAKVİM Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç imzalı haber büyük dikkat çekti. 'Anket timi Marriott'ta' başlıklı habere göre;
Esenboğa Havalimanı'na birkaç gün önce bir uçak indi! ABD'nin diplomatik araçları, kapıya geldi. Uçaktaki 10 kişi, zırhlı otomobillere bindi. ABD Elçiliği'nin karşısındaki Marriott Otel'e yerleşti.
Ekip, bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından da seçim anketi için Anadolu'ya geçti. Sonuçların, geçen hafta Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake'e teslim edileceği öğrenildi.