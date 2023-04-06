CHP- ABD temasları hız kazandı! ABD'nin anket timi Marriot Otel'e yerleşti! Sonuçlar Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Flake'ye verilecek

Terör örgütünün siyasi uzantısı HDPKK'nın da desteğini alan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ile temasları hız kazandı.

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'İCAZET' ADIMLARINA TAM GAZ DEVAM

Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kirli siyasi ikballeri doğrultusunda ABD'de sır görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu gezide 8 saat ortadan kaybolmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday seçilmesinin ardında da 'icazet' adımlarını tam gaz sürdürmeye devam ediyor.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ONAY MAKAMI OLARAK ABD

Son olarak ise Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile bir araya gelmişti. Masada ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat, Gelecek ve DEVA'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni vardı…



6'lı koalisyonun 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDPKK'yı FETÖ'yü sevindirecek ifadeler mevcut.