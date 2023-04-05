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    • Haberler
    • 05.04.2023 22:10
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    • 05.04.2023 22:10
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    ABD ve Avrupa'dan icazet alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki yağdı: "Avrupa 3 aya randevu vermez"

    ABD ve Avrupa'dan aldığı icazetle 7li koalisyonun cumhurbaşkanı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile yaptığı görüşme sonrası akılalmaz bir vaat daha verdi. Terörün siyasi ayağı HDP'nin de ortağı olduğu 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapan Habertük'te konuşan Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği’ne vizesiz girecek." dedi. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşlar sosyal medyada, "3 aya Avrupalılar randevu vermez adama, inanan varsa doktora görünsün" yorumlarında bulundu.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan vize vaadine tepki yağdı

    7'li koalisyonun aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olabilmek için önce ABD ardından İngiltere ve Almanya'ya icazet ziyaretleri gerçekleştirmişti.

    7'LİNİN PROPAGANDA KANALI HABERTÜRK'TE AKILALMAZ VAAT
    Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun propaganda aletine dönüşen Ciner'in Habertürk kanalında akılalmaz bir vaat daha verdi.

    Yaptığı icazet turlarında ABD ve Avrupa'dan vize sözü almışa benzeyen Kılıçdaroğlu göreve geldikten 3 ay sonra Avrupa'ya vizesiz seyahatin başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek." dedi.

    CİDDİYE ALAN VARSA DOKTORA GÖRÜNSÜN
    Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki gösteren vatandaşlar, bunun gerçekçi olmadığı yorumlarında bulundu. İşte o tepkilerden bazıları:

        "Harbi bu saçmalamadan sonra vaadlerini ciddi alan varsa bir doktora görünsün"


        "Avrupa'nın haberi var mı bundan?"


        "Yapmayın.. etmeyin.. bu kadar olmaz.. 3 aya Avrupalılar randevu vermez adama."



            "Tüm tuşlara basıyor"

            "Ulen oğlum yıllardır. Avrupa birliği.. bu söylemleri hala yiyen varsa, Kılıçdaroğlu ile aynı jenerasyon dan herhalde."

            SECCADE SKANDALINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR
            7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade rezaletini unutturmak için emekliye vaat vermişti. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu emekliye bayramlarda 8.500 TL ikramiye vereceğini açıklamıştı. SSK'yı batıran, geçtiğimiz seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmayan Kılıçdaroğlu milyonlarca emekliyle adeta dalga geçmişti. Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar, "SKK'nın nasıl battığı şimdi belli oldu", "Rahmetli Savaş Ay SSK niye battı diye sorduğunda ben de anlamadım diyen adam 17 milyon emekliye 15 bin TL verecek acaba hesabını yapmış mıdır" yorumlarında bulunmuştu.

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            HangiKredi
            Haberler Haberler ABD ve Avrupa'dan icazet alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki yağdı: "Avrupa 3 aya randevu vermez"
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