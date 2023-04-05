ABD ve Avrupa'dan icazet alan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vize vaadine tepki yağdı: "Avrupa 3 aya randevu vermez"

7'li koalisyonun aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat vermeye devam ediyor. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu muhalefetin adayı olabilmek için önce ABD ardından İngiltere ve Almanya'ya icazet ziyaretleri gerçekleştirmişti.
7'LİNİN PROPAGANDA KANALI HABERTÜRK'TE AKILALMAZ VAAT
Son olarak ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ile görüşen Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonun propaganda aletine dönüşen Ciner'in Habertürk kanalında akılalmaz bir vaat daha verdi.
Yaptığı icazet turlarında ABD ve Avrupa'dan vize sözü almışa benzeyen Kılıçdaroğlu göreve geldikten 3 ay sonra Avrupa'ya vizesiz seyahatin başlayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "İlk 3 ay içinde vize sorununu çözüyoruz. Her Türk vatandaşı Avrupa Birliği'ne vizesiz girecek." dedi.
CİDDİYE ALAN VARSA DOKTORA GÖRÜNSÜN
Kılıçdaroğlu'nun vaadine tepki gösteren vatandaşlar, bunun gerçekçi olmadığı yorumlarında bulundu. İşte o tepkilerden bazıları: