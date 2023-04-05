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    • 06.04.2023 00:46
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    • 06.04.2023 00:59
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    Gelecek Partisi'nde istifa! Musa Arat, Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı 7'li koalisyonu bombaladı: "Milletimizin hayrına değil"

    Terörün siyasi ayağı HDP ile birlikte 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölücülerle kol kola yürümesi istifaları da beraberinde getirdi. 7'li koalisyonun politikalarının ülkeye böleceğine dikkat çeken Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, partisinden istifa etti. Arat, "14 mayıs tarihi seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vereceğim." dedi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonda peş peşe istifalar!

    Terörün siyasi ayağı HDP ile birlikte 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölücülerle kol kola yürümesi istifaları da beraberinde getirdi.

    7'Lİ KOALİSYONDA TERÖR İSTİFALARI DEVAM EDİYOR
    İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, CHP ve Kılıçdaroğlu'nun politikalarını gerekçe göstererek istifa etmesi sonrası koalisyonun diğer ortaklarından da istifa açıklamaları geliyor.

    GELECEK PARTİSİ'NDE İSTİFA: ARAT GÖREVİNDEN AYRILDI
    Son olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Arat, "Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek, ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum" diyerek partisinden istifa etti. Başkan Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten Arat, "15 Temmuz 2016 hain Darbe girişiminde Halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz." dedi.

        İşte Musa Arat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarnın tam metni:

        Altılı masanın oluşumu, şekli ve bünyesinde barındırdığı mana beni rahatsız etti.

        "MUHAFAZAKAR İNSANLARLA BİR HESAPLAŞMA VE İNTİKAM HAYALLERİ BESLENDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR"
        Zira; tek parti döneminin yaptığı eşsiz zulümleri unutarak, bugün yeni zulümlerin yaşanabileceği bir kapının aralanmasına gönlüm ve vicdanım razı olmadı. CHP'yi bugün idare edenler bir değişimden bahsetseler de, tabanının tutumunda bir değişim olmadığı, muhafazakar insanlarla bir hesaplaşma ve intikam hayalleri beslendiği açıkça görülmektedir. Bölgesinde lider ve oyun kurucu Türkiye'nin böyle bir zihniyetle yeniden tanıştırılmasına karşı olduğum için istifa ettim.

        "MiLLETİMİZİN HAYRINA DEĞiLDiR"
        Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek, ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum. Bu büyük bir vebaldir. Milletimizin hayrına değildir. Ben bu vebale ortak olmak istemedim. 15 Temmuz 2016 hain Darbe girişiminde Halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz. Dün de; AK Parti Genel Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü üzerine son derece verimli bir görüşme yaptık.

        "CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A VE AK PARTİ'YE DESTEK VERECEĞİM"
        14 Mayıs'ta tarihi bir seçim var. Türkiye küresel güç olma potansiyeli taşıyan büyük bir bölgesel güçtür. 20 yılın kazanımları ve edinilmiş devlet tecrübesi ile ülkemizi aynı hızla geleceğe taşıma gayretlerine destek olmak amacı ile 14 mayıs tarihi seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek vereceğim.

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Gelecek Partisi'nde istifa! Musa Arat, Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı 7'li koalisyonu bombaladı: "Milletimizin hayrına değil"
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