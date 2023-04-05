Gelecek Partisi'nde istifa! Musa Arat, Başkan Erdoğan'a desteğini açıkladı 7'li koalisyonu bombaladı: "Milletimizin hayrına değil"

Terörün siyasi ayağı HDP ile birlikte 7'li olarak yoluna devam eden koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölücülerle kol kola yürümesi istifaları da beraberinde getirdi.
GELECEK PARTİSİ'NDE İSTİFA: ARAT GÖREVİNDEN AYRILDI
Son olarak Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Arat, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Arat, "Altılı masanın CHP politikalarına mahkum edilerek, ülkemiz açısından küçülmeye, bölünmeye, sömürülmeye giden yolun açılmasına sebep olabileceğine inanıyorum" diyerek partisinden istifa etti. Başkan Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştüğünü belirten Arat, "15 Temmuz 2016 hain Darbe girişiminde Halkımızı darbecilere karşı dik durmaya çağıran ilk il başkanlarından biri olarak darbeciler ve destekçilerinin ayırt edilmeksizin görevlerine iade etme taahhüdünü asla kabullenemem. Böyle bir program Türk siyasal yapılanmasının programı olamaz." dedi.