Başkan Erdoğan'dan emeklilerle iftar programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen emeklilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İsrail polisinini ibadet eden sivillere ses bombalarıyla saldırmasını kınıyoruz. İbadet eden sivillere saldırmak tam anlamıyla belhüm adallik bir işarettir. İsrail polisinin uyguladığı zulüm ve provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz asla yalnız değildir. Bu saldırıları kınıyor ve durdurulması çağrısında bulunuyorum.
"EMEKLİLİK DÖNEMİNİZDE DE SİZLERİN YAYINDA OLACAĞIZ"
Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizlere hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür. Parklarla yeşil alanlarla donattığımız şehirlerimizdeki imkanlar öncelikle sizin hizmetinizdedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendi işinde ya da ücretli çalışmaya devam edecektir. Bir kısmı yeni bir hayata adım atacaktır. Engeli olmayan insan için uğraşacak hobi bitmez. Emeklilik döneminizde de sizlerin yayında olacağız. Sizler eski Türkiye'yi krizlerini kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğinin sizler canlı şahidisiniz. Hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz. Her alanda ülkemizi asırlık eksiklikleri tamamlayarak bugünlere getirdik. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik sürecini rahat geçirmek sizlerin hakkıdır. Bunları emekli maaşıyla yapacaksınız. Hükümete geldiğimizde 50 dolara tekabül eden maaşı alan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 400 dolara yükselttik.
Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimizde fiş toplayarak vergi iadesi alırdı. Bu uygulamayı kaldırarak elde edileni maaşlara ekledik. Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık.
KILIÇDAROĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZLER
Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeyi çalışıyor. Neymiş, maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış. Bunun için söz veriyor. Hatırlarsınız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti, nerede namus. bunca insan ne oldu, işlerinden çıkartıldı. Bu kişi verdiği sözü yerine getirmiyor. Her hizmeti bedava yapma sözü verdiler onların da hiçbirini tutmadılar. Bedava traktör vereceğiz diye söylediler. Sorun bakalım ülkenin neresinde hangi çiftçiye traktör vermişler.
7'Lİ KOALİSYONA TEPKİ
Bunlar eski Türkiye'yi geti getirmek amacındalar. Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edip sonra Avrupa ve ABD'ye gidip para dilenecekler.