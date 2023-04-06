6+1'li koalisyon birbirini yiyedursun! Dev projeler Türkiye gündeminde

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu HDP'nin de açık destek verdiği koalisyonun adayı pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu oldu.
Adaylık kavgasının ardından koltuk pazarlıkları ve parti içi kavgalar yaşanırken 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı.
AK PARTİ MİLLET ODAKLI SİYASET GÜDÜYOR
Muhalefet birbirine yiyedursun AK Parti millet odaklı seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Türkiye'nin mega projelerini, dev yatırımlarını ve bağımsızlık yolunda yaptığı Milli teknoloji hamlelerini anlatan bir video hazırladı.
"MİLLETİMİN YILDIZIDIR PARLAYACAK"
Yirmi bir senenin özeti niteliğinde hazırlanan videolarda, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan "Milletimin yıldızıdır parlayacak" ifadeleri yer aldı.
Hayata geçirilen projeler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl "Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100'ncü yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Her alanda büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik'' sözlerini hatırlattı.
Ayrıca "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'ncü yılı olan 2023'ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim." Sözleri ise önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin devam edeceğinin sinyali niteliğindeydi.
Güçlü sağlam Türkiye için, milletin parlayan yıldızı olan projeler için, istikrarın devamı için yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı #milletiminyıldızıdırparlayacak etiketiyle twitterda duygularını ifade etti.
Milletin parlayan yıldızı olan mega projelerin, istikrarın devam etmesiyle asla sönmeyeceğine vurgu yapıldı. Her hastaya bir oda anlayışıyla inşaa edilen şehir hastaneleri twitter kullanıcılarının gündemindeydi. Salgın dönemindeki büyük yükü sırtlayan şehir hastaneleri yine kullanıcıların gündeminde olan bir diğer proje oldu.
"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşaa edilen birçok branşta hasta kabulüne başlayarak bulundukları bölgenin de yükünü alan, hastaların kolaylıkla, sıra beklemeden doktora ulaştığı şehir hastaneleri, AK Parti öncesi SSK hastaneleriyle karşılaştırıldı.