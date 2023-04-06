6+1'li koalisyon birbirini yiyedursun! Dev projeler Türkiye gündeminde

Ayrıca "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'ncü yılı olan 2023'ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim." Sözleri ise önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin devam edeceğinin sinyali niteliğindeydi.

Güçlü sağlam Türkiye için, milletin parlayan yıldızı olan projeler için, istikrarın devamı için yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı #milletiminyıldızıdırparlayacak etiketiyle twitterda duygularını ifade etti.

Milletin parlayan yıldızı olan mega projelerin, istikrarın devam etmesiyle asla sönmeyeceğine vurgu yapıldı. Her hastaya bir oda anlayışıyla inşaa edilen şehir hastaneleri twitter kullanıcılarının gündemindeydi. Salgın dönemindeki büyük yükü sırtlayan şehir hastaneleri yine kullanıcıların gündeminde olan bir diğer proje oldu.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşaa edilen birçok branşta hasta kabulüne başlayarak bulundukları bölgenin de yükünü alan, hastaların kolaylıkla, sıra beklemeden doktora ulaştığı şehir hastaneleri, AK Parti öncesi SSK hastaneleriyle karşılaştırıldı.