Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarının parasını temize çekti! "300 milyar dolar parayı getireceğim"

Kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Kılıçdaroğlu HDPKK ile artık açık temaslar kurarken bir yandan da terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir skandala imza attı.



UYUŞTURUCU PARASINI TEMİZE ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk yayınında uyuşturucu baronlarının parasını 'temiz para' olarak niteledi.