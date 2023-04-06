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    • 06.04.2023 09:39
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    Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarının parasını temize çekti! "300 milyar dolar parayı getireceğim"

    Daha önce 'uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alınsın' şeklinde skandal bir çıkış yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine zehir ticareti üzerinden elde edilen parayı temize çeken söylemde bulundu. Cumhurbaşkanı adaylığı kapsamında verdiği vaatleri hangi kaynakla yerine getireceği sorulan Kılıçdaroğlu "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz. Uyuşturucu baronlarının parası..." dedi.

    takvim.com.tr
    Uyuşturucu parasını temize çekti!

    Kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Kılıçdaroğlu HDPKK ile artık açık temaslar kurarken bir yandan da terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir skandala imza attı.


    UYUŞTURUCU PARASINI TEMİZE ÇEKTİ
    Kılıçdaroğlu katıldığı Habertürk yayınında uyuşturucu baronlarının parasını 'temiz para' olarak niteledi.

    Bol keseden dağıttığı vaatleri hangi kaynakla gerçekleştireceği sorulan Kılıçdaroğlu, "300 milyar dolar parayı getireceğim, temiz para getireceğiz." dedi.

    "TEMİZ PARA UYUŞTURUCU BARONLARININ PARASI"
    Sunucunun, "Dışarıdan yatırımcıyı mı kastediyorsunuz?" sorusuna ise "Evet. Temiz para. Uyuşturucu baronlarının parası, 300 milyar dolar para." şeklinde skandal bir yanıt verdi.

    "UYUŞTURUCU SATICILARINDAN VERGİ ALINSIN" DEMİŞTİ
    Kılıçdaroğlu daha önce de uyuşturucu satıcılarından vergi alınması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıllarda TBMM'de yaptığı bir konuşmada "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın, kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın" demişti.

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    Kurşun şovunun asıl nedeni başka!
    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronlarının parasını temize çekti! "300 milyar dolar parayı getireceğim"
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