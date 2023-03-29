Togg hazımsızları şimdi ne diyecek? Başkan Erdoğan Meclis'te izletti: Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu...

Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollara çıkmak için gün sayıyor.
Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, bugün noter huzurunda gerçekleşecek.
177 BİN VATANDAŞ ÇEKİLİŞE KATILACAK
Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.
16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.
BAŞKAN ERDOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ ARACIMI TESLİM ALACAĞIM
Togg'a yoğun ilgi gösterilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.
TOGG HAZIMSIZLARI
Erdoğan Meclis'te yaptığı konuşmada Togg'un hikayesini anlatan bir video da izletti. Erdoğan'ın izlettiği videoda Togg'a karşı çıkan isimler yeniden gündeme geldi.
O isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin otomobilini yapacağız hiç şüpheniz olmasın" ifadeleriyle başlayan video Erdoğan'ın, "Devrim Otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler." sözleriyle devam etti.
KILIÇDAROĞLU, KARAMOLLAOĞLU, BABACAN...
Togg'a karşı çıkanlar ve yapılamayacağını iddia edenler ise şöyle sıralandı;
CHP'li Tahsin Tarhan: Türkiye'nin yerli otomobili yapma şansı yok.