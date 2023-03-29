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    • 29.03.2023 15:33
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    Togg hazımsızları şimdi ne diyecek? Başkan Erdoğan Meclis'te izletti: Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu...

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler bugün belli olacak. Togg yollara çıkmak için gün sayarken bu projeye karşı çıkan ve yapılamayacağını iddia eden isimler yeniden gündeme geldi. Başkan Erdoğan TBMM'de izlettiği video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a gönderme yaparak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

    takvim.com.tr
    Togg hazımsızları şimdi ne diyecek?

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg yollara çıkmak için gün sayıyor.

    Togg T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek dijital çekiliş, bugün noter huzurunda gerçekleşecek.

    177 BİN VATANDAŞ ÇEKİLİŞE KATILACAK
    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.

    16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, 29 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN: PAZARTESİ GÜNÜ ARACIMI TESLİM ALACAĞIM
    Togg'a yoğun ilgi gösterilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

    TOGG HAZIMSIZLARI
    Erdoğan Meclis'te yaptığı konuşmada Togg'un hikayesini anlatan bir video da izletti. Erdoğan'ın izlettiği videoda Togg'a karşı çıkan isimler yeniden gündeme geldi.

    O isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı.

    Başkan Erdoğan'ın "Türkiye'nin otomobilini yapacağız hiç şüpheniz olmasın" ifadeleriyle başlayan video Erdoğan'ın, "Devrim Otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler." sözleriyle devam etti.

    KILIÇDAROĞLU, KARAMOLLAOĞLU, BABACAN...
    Togg'a karşı çıkanlar ve yapılamayacağını iddia edenler ise şöyle sıralandı;

    CHP'li Tahsin Tarhan: Türkiye'nin yerli otomobili yapma şansı yok.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, işadamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?"

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Üretip piyasaya sürecekmişiz. Ortaya ciddi hiçbir şey konmadı konamaz.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Projeyi sunarken böyle yerli ve milli dediğiniz zaman bu doğru olmuyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ
        Videonun ardından konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

            Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg'a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

            TOGG'DA ÇEKİLİŞ GÜNÜ
            Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

            YEDEK LİSTE DE BELİRLENECEK
            Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

            2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

            BEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE TRUGO'DAN AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKI
            Çekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip Trugo'dan da aylık 85 kWs (WLTP ~ 500 km yol karşılığı) enerji dolum hakkı tanımlanacak.

            Togg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

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            Emlak Konut
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