7'li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı: İyi Parti'nin oyu yüzde 7'ye düştü

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayılı günler kaldı. İlklerin yaşanacağı tarihi seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim aday listesi açıklandı.
İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ | VİDEO İZLE
ADAYLAR BELLİ OLDU
14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ve Sinan Oğan olarak duyuruldu.
ANKET BALONU PATLADI
Adaylar belli olurken 7'li koalisyonun oyları günden güne erimeye devam ediyor. Meral Akşener'in masayı devirmesi sonrası İyi Parti'nin oylarının sert bir şekilde düşüş yaşadığı ortaya çıktı. 7'li koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurulmasının ardından liste krizinin gölgesinde anketlerdeki balon da patladı. A Haber canlı yayınına katılarak İyi Parti'nin bir travma ile yüzleştiğini belirten Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti.