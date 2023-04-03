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    • 03.04.2023 23:47
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    • 04.04.2023 00:06
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    7'li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı: İyi Parti'nin oyu yüzde 7'ye düştü

    14 Mayıs'taki seçimlere kısa bir süre kala terörün siyasi ayağı HDP'nin de katıldığı 7'li koalisyonun oyları günden güne erimeye devam ediyor. Meral Akşener'in masayı devirmesi sonras İyi Parti'nin oylarının sert bir şekilde düşüş yaşadığı ortaya çıktı. A Haber canlı yayınına katılarak İyi Parti'nin bir travma ile yüzleştiğini belirten Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sayılı günler kaldı. İlklerin yaşanacağı tarihi seçim için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim aday listesi açıklandı.

    İYİ PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ | VİDEO İZLE




    ADAYLAR BELLİ OLDU
    14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ve Sinan Oğan olarak duyuruldu.

    ANKET BALONU PATLADI
    Adaylar belli olurken 7'li koalisyonun oyları günden güne erimeye devam ediyor. Meral Akşener'in masayı devirmesi sonrası İyi Parti'nin oylarının sert bir şekilde düşüş yaşadığı ortaya çıktı. 7'li koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurulmasının ardından liste krizinin gölgesinde anketlerdeki balon da patladı. A Haber canlı yayınına katılarak İyi Parti'nin bir travma ile yüzleştiğini belirten Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, masada yer alan diğer 4 partinin oyunun ise toplam yüzde 2 olduğunu ifade etti.

        Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta bu kritik soruya yanıt verdi.

        "İYİ PARTİ 14'TEN 7'YE DÜŞTÜ"
        Son dönemlerde anketler yaşanan değişimi İYİ Parti üzerinden yorumlamak gerektiğini belirten Aktaş, "Yaklaşık 1 yıl önce bütün masa mensupları (7'li koalisyon) otururken CHP'nin yüzde 26 oyu vardı. İYİ Parti'nin 14'lerdeydi. Lütfü Türkkan şehit ailesine küfür edince İYİ Parti 12.5'e düştü ve ardından 13'leri buldu. Masanın bundan sonra keyfiyetleri kalmadı. Toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün diğer 4 masadaki partinin 2 puan oyu var. Şimdi bugünkü araştırmalara göre CHP'nin oyu 23 hadi 24 diyelim. Bir artış eğilimi var. İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak bu rakamda kalıp kalmadığından emin değiliz. İYİ parti 14'ten 7'ye düştü." dedi.

        "İYİ PARTİ BİR TRAVMA İLE YÜZLEŞİYOR"
        Son haftalarda yapılan araştırmaların gösterdiği gibi İyi Parti'nin oyunun yüzde 19 değil yüzde 7 olduğunu belirten Aktaş, "Ama son haftalardaki araştırmamız 11 idi bundan 7'ye düştü İYİ Parti. Eğer İYİ Parti'nin ya da KONDA'nın iddia ettiği gibi partinin oyu 19'du da 7'ye düştüyse bu milli bir felaket demektir. Ama hiç 19 olmadılar. Zaten İYİ Parti bu travma ile yüzleşiyor. Seçime giderken 19 diyor 8 alıyor Meral Akşener Hanım. İYİ Parti aslında masada otururken tüm partilerin oy kaybettiğini fark etti."

        "Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması ile birlikte kendisinin iyice gerileyeceğini CHP'nin öne çıkacağını bildiği için masayı terk etti. Masayı terk ederken de ağır ifadeler kullandı ve "Bu masa millet iradesini temsil kabiliyetini kaybetmiştir" dedi. Ve Akşener'in masaya geri dönmesi ile İYİ Parti bu travmayı da atlatamadı." ifadelerini kullandı.

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        7’li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı
        Haberler Haberler 7'li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı: İyi Parti'nin oyu yüzde 7'ye düştü
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