7'li koalisyonun oyları eriyor! Anket balonu patladı: İyi Parti'nin oyu yüzde 7'ye düştü

"İYİ PARTİ BİR TRAVMA İLE YÜZLEŞİYOR"

Son haftalarda yapılan araştırmaların gösterdiği gibi İyi Parti'nin oyunun yüzde 19 değil yüzde 7 olduğunu belirten Aktaş, "Ama son haftalardaki araştırmamız 11 idi bundan 7'ye düştü İYİ Parti. Eğer İYİ Parti'nin ya da KONDA'nın iddia ettiği gibi partinin oyu 19'du da 7'ye düştüyse bu milli bir felaket demektir. Ama hiç 19 olmadılar. Zaten İYİ Parti bu travma ile yüzleşiyor. Seçime giderken 19 diyor 8 alıyor Meral Akşener Hanım. İYİ Parti aslında masada otururken tüm partilerin oy kaybettiğini fark etti."