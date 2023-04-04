Milli Görüş'ün önde gelen ismi Mehmet Bingöl'den flaş açıklamalar: "Saadet Partisi yanlış yolda!"

"SAADET PARTİ'SİNE İKAZDA BULUNDUM"

Mehmet Bingöl, "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" ifadelerine yer verdi.

BİNGÖL'DEN 'SİYONİZM' UYARISI! "ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK OYUNLAR VAR"

Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen büyük oyunlara dikkat çeken Mehmet Bingöl, İslam düşmanı Siyonist güçlerin emirlerinde olan bir devlet istediklerini belirtti.