Milli Görüş'ün önde gelen ismi Mehmet Bingöl'den flaş açıklamalar: "Saadet Partisi yanlış yolda!"

Türkiye'de binlerce vatandaşımızı ve askerimizi şehit eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin açık desteğini ilan etmesinin ardından, 7'li koalisyonda yer alan Saadet Partisi'nde itiraz sesleri yükselmeye başladı.
BİNGÖL'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
BİNGÖL'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR
Bu kapsamda tarihi süreçte Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Saadet Partili Mehmet Bingöl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi ve A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SAADET YANLIŞTA"
Bingöl, Saadet Partisi'nin sonu belli olmayan bu kirli ittifaka girmesine dair "Yanlış tutum içerisindeler" sözleriyle dikkat çekti.
Saadet Partili Mehmet Bingöl, "Saadet Partisinin 6'lı masadaki yerini baştan beri hiç tasvip etmedim. Buradan ülkeye partiye bir hayır gelmeyeceğine inandım ve bunu Partimizin Genel Başkanına (Temel Karamollaoğlu) Genel Kurul Üyelerine anlattım" cümlelerini kurdu.
"SAADET PARTİ'SİNE İKAZDA BULUNDUM"
Mehmet Bingöl, "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" ifadelerine yer verdi.
BİNGÖL'DEN 'SİYONİZM' UYARISI! "ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK OYUNLAR VAR"
Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen büyük oyunlara dikkat çeken Mehmet Bingöl, İslam düşmanı Siyonist güçlerin emirlerinde olan bir devlet istediklerini belirtti.