Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'büyükelçilerle iftar' programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bulunan büyükelçilere iftar yemeği verdi. Program sonrası Erdoğan önemli açıklamalarda bukunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Depremin ilk gününden itibaren devlet-millet ele ele tüm kurumlarımızla mücadele ediyoruz. Kardeş ülkelerin desteğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Arama kurtarma ekipleriniz yüzlerce vatandaşımızın enkazdan çıkarılmasına yardımcı oldu. Ayni ve nakdi yardımlarımız sahadaki acil ihtiyaçların karşılanmasında rol oynadı.
Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan acil yardımda bulunuyoruz. Ülkemizin ekonomik şartlarından bağımsız bir şekilde tüm mazlumların yanında olduk. İnsani vazifemizi yerine getiriyoruz.
Kimi dostlarımız milletimiz için dua etti, kimisi uçaklar dolusu yardım malzemesi gönderdi, kimisi yardım etmek isteyip de edememenin gözyaşını döktü. Ama hiçbir dostumuz bizleri yalnız bırakmadı. Rabbim herkesten tüm kara gün dostlarımızdan razı olsun.
ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMİZDEN DOĞMASINI BİLİYORUZ
Çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden doğmasını biliyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizin hepsini birkaç kez ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak birlikte dolaştık. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Çadırların yerini konteyner kentler alıyor. En kısa zamanda konteynerleri 100 bine çıkaracağız. Kalıcı konutların da inşasına başlıyoruz. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi bunu da başaracağız.
DALGA DALGA BÜYÜYEN BİR ZAFERİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ.
Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs'ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düşmüştür.
Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce katılmaları için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bölücü örgütlerin zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmesine izin vermeyin.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Özellikle Ukrayna savaşındaki tutumumuz ve arabulucu tutumumuz insani bir örnektir. Türkiye iki komşu arasındaki soruna çözüm bulma yolunda olmuştur. Küresel gıda krizinin önüne geçtik. Mart ayında mutabakatın devam etmesi çabası için gerekli çabayı da gösterdik. Biliyorsunuz savaşın başından bu yana Sayın Zelenskiy ve Putin'le her hafta görüşüyoruz. Çatışmaların sona ermesi için çaba gösteriyoruz. Adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum.
Milyonlarca insanın hayatına mal olan çatışmaları ve krizleri yaşadık. Vaktinde adım atılmadığı için ölüme sürüklenen çocukları gördük. Artık evlatlarımıza yeni bir dünya sunalım istiyorum.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak temel vazifelerimiz arasındadır. Terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütünü palazlama girişimlerini biliyor ve tek tek gerekeni yapıyoruz. Yeni teşebbüslere kesinlikle izin vermeyeceğiz.
BM'DE ACİL REFORM
Dünya 5'ten büyüktür diyerek defalarca adaletsizliğe dikkat çektik. İnsanlığın kaderini 5 ülkenin iki dudağı arasına bırakan mevcut düzen sürdürülebilir değildir.
Bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakılması açıkça nefret suçudur. İfade özgürlüğü adı altında buna izin verilmesi kabul edilemez.
ABD BÜYÜKELÇİSİNE SERT TEPKİ: BİR DERS VERMEMİZ LAZIM
Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesinden dolayı sert sözlerle eleştirdiği ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in iftar programına katılmadığı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Flake'i sert sözlerle eleştirerek "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır. Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" demişti.
ABD Büyükelçiliği Sözcülüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada Flake'in başka bir programı olduğu açıklandı. Sabah'ta yer alan habere göre açıklamada, "Büyükelçi Flake, AK Parti tarafından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine davet edilmekten büyük bir memnuniyet duymuştur. Büyükelçi, önceden planlanmış bir programı nedeniyle etkinliğin düzenleneceği tarihte Ankara dışında bulunacağından üzülerek katılım sağlayamayacaktır. Buna karşın, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonu etkinlikte temsil edilecektir." ifadelerine yer verildi.