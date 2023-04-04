Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'büyükelçilerle iftar' programında önemli açıklamalar

Kimi dostlarımız milletimiz için dua etti, kimisi uçaklar dolusu yardım malzemesi gönderdi, kimisi yardım etmek isteyip de edememenin gözyaşını döktü. Ama hiçbir dostumuz bizleri yalnız bırakmadı. Rabbim herkesten tüm kara gün dostlarımızdan razı olsun.

ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMİZDEN DOĞMASINI BİLİYORUZ

Çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden doğmasını biliyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizin hepsini birkaç kez ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak birlikte dolaştık. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Çadırların yerini konteyner kentler alıyor. En kısa zamanda konteynerleri 100 bine çıkaracağız. Kalıcı konutların da inşasına başlıyoruz. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi bunu da başaracağız.

DALGA DALGA BÜYÜYEN BİR ZAFERİN AYAK SESLERİNİ DUYUYORUZ.

Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs'ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düşmüştür.

Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce katılmaları için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bölücü örgütlerin zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmesine izin vermeyin.