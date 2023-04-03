7'li koalisyonun 'Saadet'i bozulacak: 'Milli Görüş'ün önde gelen ismi Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun zoraki aday gösterildiği Yedili Masa'nın ortaklarından birisi haline gelen Saadet Partisi'nde yönetime tepkiler gelmeye devam ediyor.
Partide art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.
Bir dönem Ümraniye Belediye Başkanı olan, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.
SİYONİZMİN OYUNLARINI BİLİYORUZ
Muhterem kardeşlerim, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Büyük bir imtihanın arefesindeyiz. Beni buradaki kardeşlerimizin çoğu tanıyor. Buradaki herkesle mesaimiz oldu. Üsküdar'da 10975'ten beri, İstanbul'da 1970'lerden beri bu camianın içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunduk.
Hep beraber, Hakkın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Biz de Hakk'ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz.