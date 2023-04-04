Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da seccade tepkisi: Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar





Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Zehra Hisoğlu Sabah'a konuştu. Hisoğlu, "Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar. Seccadeye ayakkabılarıyla basmak günah değil mi. Hadi birincisinde seccadeye ayak basarak hata yaptık dediniz. Yaşlılıktır, olabilir. İkinciyi neden yaptınız ve fotoğraf çekilip tekrar paylaştınız. Bu duruma çok üzüldüm. Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral hanım." dedi.

( Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

NELER YAŞANMIŞTI?

6+1'li koalisyonun büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir skandal imza at

Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.