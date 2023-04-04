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    • 05.04.2023 01:14
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da seccade tepkisi: Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccade skandalına tepkiler dinmiyor. Son olarak oy alabilmek için adeta her tuşa Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Trabzonda ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar'a giriş esnasında Zehra Hisoğlu isimli kadın Kılıçdaroğlu'na "Seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın, seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun" diye tepki gösterdi.

    Kılıçdaroğlu’na Trabzon’da seccade tepkisi

    Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alabilmek için adeta her tuşa basıyor. CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir takım program için Trabzon'a gitti.



    Atatürk Alanında halka hitap eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane hocası ve teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.



    Sabah'ya yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu daha sonra Kaşüstü mahallesindeki Yomra Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar'a giriş esnasında Zehra Hisoğlu isimli kadın Kılıçdaroğlu'na "Seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın, seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun" diye tepki gösterdi.

    CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilere cevap vermeden pazarı ziyarete geçti.



        Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Zehra Hisoğlu Sabah'a konuştu. Hisoğlu, "Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar. Seccadeye ayakkabılarıyla basmak günah değil mi. Hadi birincisinde seccadeye ayak basarak hata yaptık dediniz. Yaşlılıktır, olabilir. İkinciyi neden yaptınız ve fotoğraf çekilip tekrar paylaştınız. Bu duruma çok üzüldüm. Yazıklar olsun CHP ile ittifak kuran Meral hanım. Bunlarla hareket etmeniz şehitlerimizin kemikleri sızlatmayacak mı? Neden onla bir olup, hareket ediyorsunuz. Kendi başına partinle hareket et. Biz de sana yardımcı olalım. Şehitlerimizin kanı daha kurumadı. Unutma Meral hanım." dedi.

        ( Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        NELER YAŞANMIŞTI?
        6+1'li koalisyonun büyük kavgalar ve pazarlıklar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine bir skandal imza at

        Daha önce 'başörtüsüne bez parçası' diyen ve son dönemde helalleşme turlarına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

        Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI
        Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafla bir skandal açığa çıktı.

        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile namaz kılarken kullandığımız seccadeye bastığı ve poz verdiği görüldü.

        YOĞUNDUK GÖREMEDİK SAVUNMASI
        Bu durum sosyal medyada tepki çekerken önce CHP'den sonra da Kılıçdaroğlu'ndan "Yoğunduk" ve "Göremedim" şeklinde akla ziyan savunmalar geldi.

        Açıklamada, "Yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" denildi.

        CHP'den yapılan savunmada şu ifadelere yer verildi;

        "Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz."

        FETÖ ELEBAŞI İLE BENZER POZ


        Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de benzer bir pozu bulunuyor. Seccade üzerinde ters ve ayakkabı ile...

        Takvim.com.tr pozun mesajını ve detaylarını yazdı; (Haberimiz için görsele tıklayınız)

        KILIÇDAROĞLU: GÖREMEDİM
        Kılıçdaroğlu ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise seccadeyi göremediğini belirterek kendini savundu.

        Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NU KURTARMAK İÇİN TAKLAYA BAŞLADILAR
        CHP ve Kılıçdaroğlu "Göremedik" savunması yaparken yandaşları ise Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta takla atıyor...

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da seccade tepkisi: Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar
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