Kemal Kılıçdaroğlu'na Trabzon'da seccade tepkisi: Bunlar sanki hiçbir şey yapmamışlar gibi buralara geliyorlar

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy alabilmek için adeta her tuşa basıyor. CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir takım program için Trabzon'a gitti.
Atatürk Alanında halka hitap eden Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ardından geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane hocası ve teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.
Sabah'ya yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu daha sonra Kaşüstü mahallesindeki Yomra Belediyesi Kadın Üreticiler Pazarını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Pazar'a giriş esnasında Zehra Hisoğlu isimli kadın Kılıçdaroğlu'na "Seccade üzerine bastın buraya niye geldin. Seccade ver de namaz kılsın, seccadeye böyle saygısızlık yapmaması gerekiyordu. Yazıklar olsun. Birde buraya geliyorsun" diye tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkilere cevap vermeden pazarı ziyarete geçti.