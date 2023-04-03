Togg'da gurur günü! İlk anahtar teslim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a

Kullanıcılar, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo ve mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyarak yeniden tanımlayan dijital platform Trumore için oluşturulan alanlarda TOGG ekosistemini deneyimleyecek.

Kullanıcılar, deneyim merkezindeki bilgilendirici videolar aracılığıyla hem Togg ekosistemini daha yakından tanıma fırsatı bulacak hem de T10X'i inceleyip, Trugo şarj ağı ve şarj deneyimi konusundaki detayları öğrenebilecek.