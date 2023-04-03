Togg'da gurur günü! İlk anahtar teslim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Külliye'de bugün teslim edilecek. Türkiye'nin 61 yıllık hayali gerçeğe dönüştü. 29 Ekim'de görkemli bir törenle banttan indirilen ilk yerli ve milli otomobili teslimi başlıyor.
ANAHTAR TESLİM TÖRENİ
Türkiye, şahlanış döneminde gurur projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda muhalefetin her seferinde yapamazsınız' diyerek çamur atmaya çalıştığı Türkiye'nin yerli otomobili olan devrin otomobili TOGG'a ilk siparişi veren Başkan Erdoğan'a anahtar teslim töreni düzenlenecek.
"YAPAMAZSINIZ FABRİKASI YOK" DEDİLER
Başkan Erdoğan partisinin 27'nci dönem son grup toplantısında bugün TOGG'u teslim alacaklarının müjdesini vermişti. Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak.